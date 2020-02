José Vélez: "En 25 años el Gobierno regional no ha hecho nada por el Mar Menor"

El nuevo delegado ha destacado que son escasas las competencias que tiene el Gobierno de España con el Mar Menor, frente a las regionales, "que son mayoritarias", y lo único que hacen desde el Ejecutivo de López Miras es echarle la culpa a Pedro Sánchez. Eso, cuando -dice- el PP lleva 25 años gobernando y no ha hecho nada por el Mar Menor, según ha denunciado.

El Delegado del Gobierno ha criticado que la única propuesta que llega del PP sobre el Mar Menor sea la de crear un alto comisionado, que supone más gasto y más altos cargos.

Vélez ha mostrado su preocupación por la senda frentista que ha tomado el Gobierno regional hacia Moncloa, cuando el Gobierno de España está tendiendo la mano para ayudar a esta región a salir del pozo en el que se encuentra.

El ex alcalde de Calasparra ha defendido la gestión del Ejecutivo central en la Región, donde ha invertido en el último año 1.300 millones de euros, lo que supone nueve de cada diez euros que se invierten aquí. Ha calificado justa la reivindicación de los agricultores de la Región con respecto a los precios de origen, de cara a la manifestación del viernes, y les pide confianza porque el Gobierno resolverá el conflicto. "Pedro Sánchez les dio su palabra", ha dicho.

Sobre la causa judicial que pesa sobre él de su etapa de alcalde de Calasparra, ha asegurado que no contempla otra opción que no sea el archivo, ya que no se puede penalizar a quien cumple la Ley, y sobre eso ya se pronunció el Tribunal Supremo.