El Gobierno vasco contacta con otras comunidades para enviar residuos industriales

La viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, ha informado este miércoles de que los vertederos ubicados en Euskadi presentan un "déficit claro" de capacidad de recepción de los residuos industriales que recibía el vertedero de Verter Recycling afectado por el derrumbe, y ha avanzado que ya se han puesto en contacto con otras comunidades autónomas para conocer qué capacidades tienen para acoger estos residuos.

Moreno ha hecho estas declaraciones en la sede del Gobierno Vasco, en Vitoria, durante la celebración de la reunión con los representantes de los vertederos autorizados existentes en Euskadi y de las empresas que estaban depositando residuos al vertedero de Verter Recycling en Zaldibar con el fin de buscar "alternativas" a la situación creada por no poder utilizar el vertedero tras su derrumbe el pasado 6 de febrero.

La viceconsejera ha explicado que en la reunión están participando tanto los representantes de vertederos públicos como privados, que están analizando las "corrientes de residuos más importantes" que estaba recibiendo Verter Recycling, que "ponen a la luz que teníamos un déficit latente en cuando a la capacidad de recepción de los vertederos". "Existe un déficit claro", ha subrayado.

Al respecto, ha señalado que incluso valorando las posibilidades de ampliación de algunos de los vertederos actuales --solicitadas antes del derrumbe en Zaldibar-- "todavía tenemos un déficit importante".

Según ha recordado, la Ley de Residuos prima la proximidad en el depósito y ha indicado que están intentando "respetarlo", pero "dentro de que se trata de una situación de emergencia".

Asimismo, ha detallado que las corrientes principales de residuos que se recibían en Verter, dentro de las aproximadamente 500.000 toneladas que recibían anualmente, se encuentran lodos de papeleras, arenas de fundición, escorias, tierras de excavación y otros residuos "minoritarios".

"Estamos hablando de la industria papelera, siderúrgica, fundición, construcción, más todo lo que se deriva de ellas como el sector del automóvil", ha indicado.

Moreno ha informado de que van a abordar "corriente por corriente de residuos" porque "cada una de ellas tiene una problemática específica" en cuando a su deposición, y por ello, es necesario "cuadrar" la capacidad de los vertederos vascos con las problemáticas de cada residuo y, al mismo tiempo, analizarán "otras alternativas" que se puedan producir fuera de Euskadi.

OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La viceconsejera ha informado de que ya se han puesto en contacto con algunas comunidades autónomas para ver qué capacidades tienen para acoger estos residuos. Según ha detallado, están buscando "alternativas" a residuos que tienen "sus propias características" y ha puesto como ejemplo los procedentes del sector papelero, que genera unos lodos que podrían tener "otras salidas" que no tendrían que ser su depósito en vertedero.

Además, ha reconocido que los vertederos actuales tienen que gestionar más residuos que los que tenían previsto en sus planes de explotación, lo que va a suponer que se "extremen" las medidas de seguridad y explotación en ellos. "En este sentido están preocupados pero la disposición ha sido buena", ha indicado.

SITUACIÓN "COMPLICADA"

La viceconsejera de Medio Ambiente ha reconocido que se trata de una situación "muy complicada" y "de mucho nerviosismo y mucha presión, no solo por parte de los vertederos, sino también por parte de los ayuntamientos donde se ubican estos vertederos".

"También estamos recibiendo mucha presión por parte de otros ayuntamientos que no tienen vertederos, que no tienen una problemática de emisiones o de contaminaciones. Creemos que es una presión añadida que no es de recibo en estos momentos", ha reprochado, antes de hacer una "llamada a la cordura, por parte de todos".

Moreno ha indicado que dentro de las disposición técnica de buscar soluciones, tanto desde la parte industrial como desde la parte medioambiental, es necesario analizar la producción que se lleva a cabo en el País Vasco para que el "nexo de unión entre industria y medio ambiente esté muy claro".

"Estamos buscando alternativas. Estamos buscando qué capacidad tenemos a corto plazo y qué cosas tenemos que ir planteando a medio plazo, y lo tenemos que hacer con una disposición positiva por parte de todos y en clave de solución", ha insistido.

"VALORIZACIÓN DE RESIDUOS"

En este sentido, espera que "en los próximo días" se pueda tener "bien enfocado" el destino de los residuos y que las empresas "puedan seguir produciendo, pero también cambien su visión de vertedero y piensen en la valorización de sus residuos y se hagan responsables de la solución".

La consejera ha informado de que "en estos momentos" el Gobierno Vasco no tiene conocimiento de que alguna empresa haya tenido que parar su producción y ha destacado que hay algunas plantas con capacidad de almacenamiento "temporal" dentro de sus instalaciones. "Este almacenamiento tiene limitaciones. Por eso estamos trabajando a contrarreloj para buscar salidas", ha señalado.

No obstante, ha recordado que se trata de una actividad privada en la que el Ejecutivo está "colaborando" para intentar "buscar soluciones" en la parte que les corresponde para agilizar las tramitaciones, buscar alternativas" y "facilitar que se busquen dentro y fuera" de la comunidad autónoma vasca. "Pero no nos olvidemos que tanto la industria como los gestores de residuos se tienen que poner en clave de solución", ha subrayado.

Preguntada por la posibilidad de que los residuos que actualmente se encuentran en Zaldibar se trasladen al vertedero de residuos de Nerva (Huelva), Moreno ha explicado que esos residuos tiene un tratamiento "absolutamente ajeno" a los residuos que han analizado en la reunión.

"Es cierto que se está hablando de Huelva porque, dándole la consideración de residuo peligroso, no hay vertedero en Euskadi que reciban este tipo de residuos", ha indicado, para precisar que están abordando el destino de los residuos que actualmente se encuentran en Zaldibar "de manera diferente".