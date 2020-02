Los profesionales del 061 piden un plus para desplazarse a Formentera

Las urgencias extrahospitalarias en Formentera serán atendidas a partir de mayo y hasta octubre por personal del 061 de Ibiza con el objetivo de que este tipo de servicios no tengan que cubrirlos los profesionales de la Pitiusa menor. Se trataría de guardias extras para los profesionales ibicencos que no están dispuestos a cubrir si no se les paga el plus que cobra el resto de trabajadores de Formentera y que, en principio, el IbSalut no contempla.

El servicio de ambulancia en Formentera está contemplado entre los meses de mayo y octubre, cuando se triplica la demanda del servicio alcanzando las 35 salidas en agosto frente a las 10 de temporada baja. Según ha explicado el delegado de Simebal y médico del 061, David Fernández, se trata de una jornada laboral extra que asumirían los trabajadores de Ibiza y por la que piden cobrar el plus que aparece recogido en las tablas salariales del IbSalut para trabajadores desplazados a Formentera. De lo contrario, los médicos de Ibiza no cubrirán guardias en Formentera y así se lo comunicaron la semana pasada a la Gerencia del 061.

Fernández recuerda que es un tema que conocen desde hace meses, ya que fue la diputada Silvia Tur quien les informó de que se iba a poner en marcha una base estacional en Formentera que contaría con una dotación presupuestaria de 360.000 euros.

El médico del 061 también destaca que se trata de guardias opcionales y no obligatorias y que saldrían a una media de dos o tres más por profesional, teniendo en cuenta que el servicio del 061 tiene a 15 médicos en plantilla. De momento, desde la conselleria balear de Salud informan de que están en negociaciones, por lo que el tema aún no está cerrado.