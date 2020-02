Obligan a una madre a dejar fuera de la consulta de Urgencias de Pediatría a su hijo de 4 años

La reciente normativa por la que un paciente puede entrar a la consulta con un solo acompañante fue llevada al "extremo" el pasado miércoles en el hospital Reina Sofía con una madre de dos niños de 4 y 3 años de edad.

Rocío acudió a urgencias de Pediatría derivada por su centro de salud tras un problema de salud de su hija pequeña. Por motivos de trabajo, su marido se encontraba fuera de España y ella acudió con los niños al pediatra para que miraran a la pequeña y de allí se dirigió directamente al hospital para que la vieran.

La primera sorpresa se la llevó en la primera atención de triaje, donde la enfermera le preguntó si venía sola con los dos niños, porque solo podía entrar la madre y la hija enferma. Rocío no quiso hacer mucho caso a ese comentario, al entender que se podría comprender su situación.

Cuando la llamaron de consulta se levantó con ambos para entrar pero la guarda jurado presente en la zona le dijo que su hijo mayor no podía pasar. Casualmente, la hermana de Rocío trabaja en el hospital y la llamó para que se quedara un momento con el niño. Pero estando con su sobrino, tuvo que volver al trabajo y le pidió poder entrar al niño pero fue imposible. La guarda jurado le dijo que se quedaba con él. "El pobre es tranquilo y se quedó donde le dijeron". Así se lo encontró cuando salió de la consulta con la pequeña.

Rocío, mientras esperaba los resultados de los análisis de la hija, llamó a su marido para contarle que estaban en Urgencias y lo que había pasado. Y cuando colgó, una mujer que había a su lado le comentó que le había ocurrido lo mismo y que además venía de un pueblo. "Por un lado me alegré de que no fuera nada personal pero por el otro me enfadé más al ver que es una prtáctica habitual. Entiendo la norma, pero las normas tienen sus excepciones. Entiendo que no entren 10 personas a una consulta, pero una madre sola con sus dos hijos...".

Rocío fue más consciente de la situación cuando llegó a casa. Por eso, ha decidido poner una hoja de reclamaciones en el centro y realizar esta denuncia pública.

Desde el hospital Reina Sofía de Córdoba han declinado realizar ninguna declaración sobre la aplicación de esta normativa y este caso concreto.

