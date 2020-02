Aurelio Martínez justifica los cambios en la ampliación norte del puerto de València

El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, ha defendido los cambios en el proyecto para construir una nueva terminal de contenedores en la ampliación norte del puerto de València. Recordemos que este jueves, el president Puig, anunció que renuncian a alargar el dique de abrigo y a dragar la ampliación para conseguir más profundidad. Martínez ha defendido ambos cambios.

En el caso del dique de abrigo, el puerto de València ha pedido un informe a Cedex, que depende del ministerio de Transportes, en el que se concluye que, técnicamente, no es necesario ampliarlo. Respecto al dragado, el presidente de la Autoridad Portuaria explica que se consultó con MSC, la empresa que va a construir la terminal de contenedores, y les dijeron que no necesitaban más profundidad de la actual, al menos en los próximos veinte años. Por eso, y para conseguir consenso entre todas las partes, se ha decidido promover los cambios. Martínez ha insiste en que no era necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental y aclara que él prefiere el proyecto anterior, pero que lo cambia para lograr acuerdos.

Martínez recuerda, en todo caso, que lo que había hasta ahora era un anteproyecto, y no el definitivo, que es el que se tendrá que redactar ahora y que incluirán los cambios. Sobre si hace falta la nueva DIA, como pide Compromís, cree que es menos necesaria que antes, aunque aclara que hará lo que digan los técnicos. Martínez también ha querido agradecer a todas las entidades que han presentado las 216 alegaciones y que el puerto responderá, una a una.

Oltra evita pronunciarse

Por su parte la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado que en el pleno celebrado en Alicante, no ha tratado este asunto, y no ha respondido a la pregunta de si ella ha sido informada de las “negociaciones” que se han llevado a cabo con la autoridad portuaria para que hiciera esas renuncias. Oltra sí que ha señalado que con estos cambios se pone en evidencia que no era un proyecto inalterable, y recuerda que a los que se oponen a él se les llamó demagogos. Afirma que serán los técnicos, los que decidan si se necesita una nueva DIA o no, pero indica que el proyecto de ampliación es de 2006 cuando "se negaba" el Cambio Climático y no había "tanta concienciación". Por eso opina que el proyecto se debería revisar de acuerdo con la legislación actual.

Por su parte la portavoz popular en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, apunta que es incoherente que el alcalde de València, Joan Ribó, se mostrara satisfecho mientras su compañeros de Compromís en les Corts seguían reclamando explicaciones y una nueva DIA. Por eso pedirán a la coalición que se “retrate” en el próximo pleno municipal.

La comisión Ciutat-port sigue oponiéndose

La comisión Ciutat-port, que agrupa a entidades sociales en contra de la ampliación norte del puerto, asegura que los cambios no son suficientes. Acusan a la autoridad portuaria de improvisar y lo que piden ahora es que, directamente, se paralice.

Vicent Martínez, portavoz de la Plataforma pel Litoral, considera que sigue habiendo características del proyecto actual "que modifican el de 2007". Martínez va más allá de la DIA, pide que se empiece de cero porque el plan no está bien redactado y es fruto de la improvisación. Exige un plan a largo plazo sobre la costa valenciana antes de cualquier modificación en los puertos.