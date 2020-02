El Algar Surmenor logra la permanencia matemática

El Algar Surmenor ha conseguido la permanencia matemática en la jornada 19, a falta de tres partidos para la conclusión de la liga regular. A pesar de la derrota por 0-3 ante Logroño, actual líder de la clasificación, los tropiezos de San Cugat, que ha caído por 3-1 ante La Laguna, y Madrid que ha perdido ante Palmas 0-3, hacen posible que las algareñas mantengan la categoría tras subir la pasada campaña.

Esto contrasta con el drama que está viviendo el conjunto de la Región en la parcela económica. Tal y como aseguró la colocadora, capitana y presidenta Miriam López en SER Deportivos Región de Murcia, si no encuentran un "patrocinador potente" se verían obligadas a "renunciar a la plaza de Superliga. No vamos a acabar con todo pagado, estamos esperando a que un patrocinador toque a nuestra puesta. El año que viene no sabría decirte que pasará".