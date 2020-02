BambiKina: "La música me ha salvado"

Hace seis años una caravana musical llamada BambiKina empezó a girar. Su música fusiona diferentes estilos; es rock sureño, cantado en español, con influencias de Bob Dylan, Neil Young, incluso de los universos cinematrográficos de Tarantino. Todo eso es BambiKina, a la que pone voz la extremeña Esther Méndez.

Ha pasado mucho desde que cogiera su guitarra, su armónica y comenzara a subirse a los escenarios. Primero, a una 'Caravana' en la que nos presentó a Mari Pepi, la afable peluquera de su barrio en Vallecas. En 2016 llegó su 'Referencias', donde nos hizo viajar a la frontera mexicana para disfrutar de temas tan personales como únicos como 'Escorpiones de Tequila', o 'Winchester 75', que pudimos ya encontrar en su primer disco, pero que ahora sonaba mucho más vaquera, mucho más western.

A vuelos de un pájaro, y bajo el subtítulo de las leyendas hispanoamericanas, nos hizo viajar con su último trabajo, 'El pájaro que trajo el fuego'. En él, una voz desgarradora, la de Esther Méndez, cantaba 'Paloma negra', como si la mismísima Chavela Vargas hubiera despertado y nos llorara ante nuestros ojos. Canciones como 'Trabalenguas', 'Sangra Graná' o 'La Chamanita' nos envolvían en ese universo bambikino. Luego, dos años de silencio.

"Después de grabar nuestro último álbum venía arrastrando niveles de estrés muy altos, y la ansiedad se manifestó. No me quedo otra que parar", explica frente al micrófono amarillo de la SER Esther Méndez, alma de BambiKina. Lo dice sin tapujos, con la verdad por delante, y sin miedo. La música quedó en un segundo plano para ella durante el tiempo de parón. La ansiedad se había apoderado de su voz, de su manos, "no podía coger ni la guitarra". Quizá la ansiedad se adueñó de todo eso, pero no de sus canciones.

Durante dos años sus seguidores han aguardado pacientemente a que la voz de la extremeña volviera con fuerza, con ilusión. Con 'Fe'. Así se llama su nuevo single, junto al imprescindible DePedro. Una mezcla nostálgica, rompedora, que se te clava en el pecho y te remueve todo. Un tema para ver que "la luz está ahí, hay que tener fe", dice Esther.

La ansiedad, asegura, le ha ayudado a mejorar, le ha enseñado muchas cosas, que "me apetecía compartir en 'Túnel'", su próximo trabajo, que se publica el 27 de marzo. "Empieza con canciones muy oscuras que se van haciendo luminosas, como quien va saliendo de un túnel", cuenta BambiKina sobre su nuevo disco. La gira de este proyecto ya ha comenzado, lo hizo la semana pasada en Mayorga (Valladolid), y próximamente la tendremos por Madrid, el 24 de abril en el Café Berlín.

"La tristeza es un sentimiento igual de natural que la alegría. La ansiedad yo creo que viene de ahí, de querer estar siempre bien. Pues no, tenemos que abrazar también la tristeza", puntualiza la extremeña, que asegura que "la música me ha salvado". BambiKina ha regresado, y lo ha hecho con la misma fe de quien empieza una nueva canción.