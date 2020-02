Bernardo Silva: "Barça y PSG son los favoritos para ganar la Champions, tienen a Messi, Neymar y Mbappé"

Torna la Champions i tornen les grans eliminatòries al vell continent. Una de les eliminatòries més atractives és la que enfrontarà al Reial Madrid amb el Manchester City. Sobre aquest duel entre favorits en parlem amb un dels jugadors més importants del City, Bernardo Silva. El jugador portuguès atén els micròfons de SER Catalunya per analitzar aquest duel contra els blancs i també per parlar al voltant de noms propis com Messi, Pep Guardiola, Iniesta... així com per respondre a preguntes sobre el seu futur: li agradaria jugar a La Liga?

Tot plegat ho fa en una entrevista on mostra un gran domini del castellà, ens explica el jugador que també parla el portuguès, l'anglès i el francès.

T’agradaria jugar a La Liga? “Tal vez que sí, pero la Premier es una competición que des de muy joven la miraba por la televisión y siempre me había dado mucha ilusión y me encanta jugar aquí, el ambiente del estadio, la forma como toda la gente vive el futbol pero claro que también me gustaría jugar algún día en España”.

Fan d’Andrés Iniesta? “Pues la verdad es que sí, es posible que sea uno de los mejores centrocampistas de siempre en el futbol y una leyenda y un ejemplo para todos”.

A Catalunya ara som molt del City… Ho saps? “Calculo que sí, además porque tenemos a Pep i creo que las personas le quieren mucho y claro que jugando contra el Madrid creo que la gente de Barcelona son un poquito fans de nosotros ahora también”.

Pep, especialista en guanyar al Bernabéu: “Sí, la verdad es que Pep ya jugó un montón de partidos en el Bernabéu no sólo como jugador sino también como entrenador así que sabe perfectamente lo que hay que hacer para ganar ahí y seguro que nos va a ayudar para encontrar la solución para hacerlo bien”.

Quin partit esperes al Bernabéu? “Bueno, un partido muy complicado, jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, que tiene 13 Champions, así que tienen experiencia en esta competición, pero nosotros tenemos nuestra ambición, tenemos mucho respeto por ellos y mucha ilusión por hacerlo bien y queremos hacer goles ahí, que sabemos que hacer goles a fuera es muy importante e intentar ganar el partido al máximo”.

Aprens molt amb Pep Guardiola? “Aprendes muchísimo todos los días, es un placer y sin duda uno de los mejores o sino el mejor y los resultados hablan por sí solos. Yo des que llegué hace dos años y medio todo lo que ganamos aquí mucho se debe a Pep así que es un placer contar con él”.

Quin equip és favorit per guanyar la Champions? “Tal vez el Barça con Messi yo creo que es muy peligroso, que puede ganar la Champions y creo que el PSG con Neymar y Mbappé, si están los dos bien y no tienen muchas lesiones, aunque es un equipo que no tiene tanta experiencia como el Madrid o como el Barça”.

T’agradaria jugar amb Messi algun dia? “Esa pregunta… Bueno sí, juego con Cristiano Ronaldo en la selección y poder decir que juego con los dos mejores futbolistas de la historia sería un placer, pero es una cuestión complicada. Si quiere venir al City bienvenido eh”.