Plataforma Feminista de Úbeda pide que Plácido Domingo no inaugure el Festival Internacional de Música y Danza

La Plataforma Feminista 8M Úbeda y Comarca ha vuelto a pedir que no sea Plácido Domingo el encargado de inaugurar el XXXII Festival Internacional de Música y Danza 'Ciudad de Úbeda' el próximo 3 de mayo ni que le sea entregada la Medalla de Oro como reconocimiento por su trayectoria profesional por la Asociación Amigos de la Música.

El colectivo ha manifestado que los organizadores y patrocinadores deben "replantearse" la inclusión de este artista en el cartel y como actuación inaugural tras sus declaraciones este martes en las que ha pedido perdón a las mujeres que le acusaron de acoso sexual por "el dolor" que les causó y ha asegurado que acepta "toda la responsabilidad" por las acciones denunciadas en los últimos meses.

"Se trata de una reivindicación que ya realizamos en el mes de diciembre, cuando se conocieron los casos de acoso sexual y su visita a Úbeda, por lo que sigue siendo la misma, pues, además, ya no hablamos de un presunto acosador o delincuente sexual, sino que ha quedado clara la veracidad de las acusaciones", han señalado desde la plataforma ubetense.

El colectivo feminista ha apuntado que "de poco sirve que pida perdón". "Solo podemos ponernos en la piel de esas mujeres valientes que se echaron hacia adelante para denunciara a este todopoderoso, así que su perdón no nos tranquiliza; si tocan a una, nos tocan a todas", han subrayado.

"Este señor ha tenido veinte años para reflexionar sobre sus actos y arrepentirse, así que de poco nos vale que tras conocerse el informe en el que se confirma su conducta se disculpe, nos parece gravísimo", han destacado.

De esta forma, desde la Plataforma Feminista 8M de Úbeda y Comarca han hecho hincapié en que "esperamos una rectificación por parte del Ayuntamiento y de la organización, porque es vergonzoso ver que más de 800 personas vayan a aplaudir públicamente a este delincuente sexual".

Así, han anunciado que si, finalmente, el concierto llega a celebrarse "y nadie se retracta", el colectivo feminista "va a estar ahí" para hacer oír sus reivindicaciones.

Desde el Ayuntamiento de Úbeda han indicado que ellos se desmarcan de los hechos y han explicado que son un patrocinador más del evento.

Por otro lado, el presidente de la a Asociación Amigos de la Música, Diego Martínez, ha afirmado que, por ahora, no se van a pronunciar al respecto.

DENUNCIAS DE ACOSO SEXUAL

Plácido Domingo ha pedido disculpas meses después de que salieran a la luz las primeras denuncias de acoso sexual por parte de una veintena de mujeres. En principio, él negó todo asegurando que "el abuso" de su posición directiva dentro de la estructura administrativa de las Óperas de Washington y de Los Ángeles donde trabajó era "tan imposible como inconcebible".

"Los muchos que sí me han tratado saben que yo nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como en el que me han acusado", defendió el artista el pasado mes de noviembre, alegando que, al cabo de más de medio siglo de vida pública la gente le "debería conocer de sobra".

Las acusaciones sobre Domingo precipitaron en los meses siguientes cancelaciones de algunas de sus actuaciones por todo el mundo --como las de la Ópera de San Francisco y la de Dallas--, y provocó además que el tenor dimitiera como director general de La Ópera de Los Ángeles.