Skydweller, un paso más cerca de Valdepeñas

La llegada de la multinacional aeronáutica, Skydweller, está un paso más cerca de Valdepeñas. Una implantación en esta localidad ciudadrealeña que ya adelantó Cadena SER Valdepeñas. Todo ello, con el fin de desarrollar drones solares no tripulados, que puedan volar de manera perpetúa.

De esta manera, la firma de la escritura pública entre el Ayuntamiento de Valdepeñas y la propia empresa se realizará, como máximo, en 15 días. Un paso más cerca de que este proyecto sea una realidad. De hecho, el alcalde de esta localidad, Jesús Martín, ha confirmado que "la empresa ya ha depositado la fianza de 90.000 euros en el ayuntamiento".

Paralelamente, esta multinacional ha pedido ya la elaboración del informe de impacto medioambiental, por parte de la Junta. Un requisito indispensable para poder obtener la licencia de obra, ya que se trata de un espacio con cierta protección medioambiental.

Con ese OK del informe medioambiental, se tramitará la licencia de obras. Por ello, el propio Martín ha recalcado que "en 2-3 meses no habrá nuevas noticias". Un plazo para que Skydweller pueda comenzar a instalar diversas carpas para desarrollar este proyecto de drones solares no tripulados, destinados a un uso de vigilancia militar.

Asimismo, esta compañía, cuando esté a pleno rendimiento, generará hasta 300 empleos, entre directos e indirectos. Todo ello, porque en ese aeródromo de Valdepeñas acometerá la fabricación en serie de este innovador dron. No obstante, en la primera fase de su desarrollo deberá de contratar, al menos, a 50 ingenieros.