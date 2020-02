Enrique Maya ve positiva la propuesta del Gobierno de Navarra sobre la Ripa de Beloso y la estudiarán

"Después de lo que ocurrió el viernes, ese desencuentro entre el consejero y yo, que parecía todo imposible y que había que tirar adelante con lo previsto... bueno pues hoy al menos yo veo una esperanza de que hay una propuesta diferente". Así se pronuncia en la SER, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, tras la propuesta del Gobierno de Navarra de trasladar las viviendas de la Ripa de Erripagaina a la parte baja de la ladera. El Ejecutivo propone nueva localización para "preservar las zonas verdes", también plantea "reducir las promociones de alquiler a la mitad de viviendas y construir el resto en una cesión municipal en Arrosadía".

"He llamado al consejero, porque sí que es verdad que una vez más han fallado las formas pero bueno luego me ha llamado para decirme voy a remitirte formalmente la propuesta para que la estudiéis". Así que ante esto el alcalde apunta que "no me quiero adelantar a lo que estoy viendo en los medios porque si me va a llegar mañana la propuesta la podremos ver con más detenimiento. Lo que sí intuyo de lo que estoy viendo, es que de las 200 viviendas que se podían hacer en la Ripa, finalmente se van a hacer 91, y las otras 100 aceptarían la oferta nuestra de hacerlo en Arrosadía".

Con esto, añade, "queda demostrado que hubo una oferta. Yo voy a intentar que si caben casi las 200 en Arrosadía no se hagan las de la ladera y se hagan todas en la manzana que es lo que ofrecía en la reunión del viernes. Estoy hablando un poco de lo que he escuchado. Pero prefiero verlo despacio y ver si hay una solución final a este problema, que es evitable, y voy a trabajar para que se evite".