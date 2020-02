El Ayuntamiento de Arrecife decidió eliminar uno de los pocos árboles del centro de la capital. Se trata del Tipuana Tipu que daba sombra a los viandantes que transitaban por la céntrica calle Manolo Millares con Coronel Bens. Las reacciones de protesta no tardaron en llegar. "Nuestros gobernantes no hacen más que ejecutar por orden popular lo que la gente está pidiendo: que quiten el árbol porque tiene bichos y cucharachas. En vez de tratarlo, deciden talarlo, la solución fácil", explicó a SER Lanzarote Domingo Afonso, portavoz de Parents for Future. "En plena emergencia climática el árbol tiene un papel fundamental. Ese árbol que se han cargado podría estar reteniendo al año unas quince toneladas de C02 de los coches que pasaban por debajo", explica Afonso..

Los ciudadanos de Arrecife han reaccionado añadiendo un nuevo acto de protesta por la tala de este árbol. "En memoria de nuestra querida Tipuana Tipu, fue dada muerte por ignorancia en Arrecife, a la edad de treinta años. Acusada de poseer raíces agresivas, invasión de fachadas o levantamiento de pavimento", puede leerse en la esquela que ha aparecido sobre un pequeño altar improvisado en el lugar donde antes estaba el árbol eliminado por el Ayuntamiento. En la esquela, firmada por "todos los residentes, hermanos arbóreos", se solicita al ayuntamiento de Arrecie una "plantación masiva" de árboles en la capital. Ante la polémica generada por la noticia que adelantó SER Lanzarote, el Ayuntamiento de Arrecie sacó un comunicado explicando que la tala era inevitable por los numerosos problemas que estaba generando el árbol a los vecinos.