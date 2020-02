Se prepara la decimosegunda cofradía de Plasencia

El proyecto para la creación de la futura Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura de Plasencia ha sido presentado por Javier Izquierdo como miembro de la agrupación parroquial de la parroquia del Salvador, junto al alcalde de la ciudad de Plasencia, Fernando Pizarro.

Una agrupación parroquial la del Salvador que en los últimos años han venido desarrollando acciones benéficas, así como actos culturales, siempre con la intención de ser “cofradía sacramental y de penitencia” en un futuro.

Los primeros pasos para esa creación de hermandad han comenzado a darse bajo la dirección artística de Fernando José Aguado Hernández escultor imaginero licenciado en conservación y restauración de obras de arte por la universidad de Sevilla que será quien “dirija la estética” de la hermandad.

De esta manera Fernando José Aguado ha creado ya los primeros borradores para crear el escudo de la Hermandad en el que se encuentran en el centro “el santísimo sacramento en el altar”, a ambos lados “dos ángeles con escudos con el Calvario y el nomenclátor del Ave María” y cierra el escudo en la parte inferior “la Cruz de Jerusalén”.

Además, según ha explicado Izquierdo la agrupación ya tiene diseño para el estandarte y los bocetos para la creación de las imágenes, siendo la primera una imagen de “Cristo en la cruz ya muerto, en el calvario” y que culminaría con un conjunto escultórico “con Longinos con el pergamino en la mano para descender el cuerpo de Jesús, María Magdalena y José de Arimatea”. Este sería el primero de los pasos, mientras que la intención es posteriormente acometer “un paso de la Virgen bajo palio con San Juan”.

De momento, no hay una fecha para poder salir en procesión “ya que el hacer los pasos es algo difícil y lento, pero ahora mismo en la agrupación parroquial estamos bien, por lo que no hay prisa”. Aunque una de las principales preocupaciones “es crecer en hermanos”.

De la misma manera todavía no se ha abordado la creación de estatutos canónicos, que tendrán que ser aprobados por el Obispado de Plasencia. Aunque la intención futura es que la estación de penitencia se realice “el Domingo de Ramos por la tarde noche” ya que es un espacio no ocupado por ninguna cofradía.

Aunque la intención de la agrupación parroquial es no iniciar “las procesiones de penitencia” hasta que no se tenga culminada no sólo la constitución de la cofradía y por lo menos “el primer paso” ha destacado Izquierdo, y para dicha primera procesión "todavía no hay fecha".