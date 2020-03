El UCAM Murcia CB gana con un Askia Booker descomunal

El UCAM Murcia CB gana lejos del Palacio de los Deportes de Murcia, por segunda vez esta temporada, en la vuelta del mejor baloncesto después de tres semanas de parón. Más sufrimiento del necesario en un choque en el que debutaron Nikola Radicevic, Delroy James y Rinalds Malmanis.

Juego centrado en el tiro exterior que se tradujo en cinco triples al inicio del encuentro. Los dos equipos se medían con miedo desde fuera, muchos errores no forzados y hasta que no pasaron siete minutos no se anotó la primera canasta de dos. El primer cuarto acabó con un triple sobre la bocina de Vasileiadis para firmar el 19-15.

El problema con el rebote se volvió a repetir en el segundo periodo y Larentzakis, fuera del encuentro el todo momento, regaló la máxima ventaja a los gallegos con una antideportiva sin sentido. Entonces llegó la primera canasta de Delroy James con la camiseta universitaria, en aro propio, que corrigió rápidamente con cuatro puntos de mérito.

La clave negativa del segundo cuarto en el que los de Sito amortizaron el siete abajo con el que empezaron, Radicevic anotó sus primeros puntos y también saltó a la cancha Rinalds Malmanis, fue la lesión de Rafa Luz que se dobló el tobillo izquierdo en una salida rápida.

El 31-33 con el que arrancó el tercer cuarto quedó lejos muy pronto. El acierto exterior y la intensidad defensiva sirvieron para alejarse en el marcador con un parcial de 2-12 que sirvió para instalarse en una diferencia superior a los diez y que llegó a los 16 con un Askia Booker descomunal. Además, la cuarta falta de Kravic ayudó a dominar la pintura.

Último cuarto en juego. 47-59 en el electrónico. El fantasma del bajón del último periodo, en la mente. Y el miedo entró en el cuerpo cuando Obradoiro se colocó a siete puntos. Larentzakis mejoró con un triple y un robo con anotación de dos consecutivos aunque el momento clave del cuarto se produjo cuando Pozas cometió una falta sobre Booker que sirvió para que el americano cerrase el encuentro con tres tiros libres. Aunque se sufrió más de la cuenta, final feliz y victoria vital para UCAM Murcia CB 72-83.