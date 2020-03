Fernando Vázquez no negaba la evidencia tras el duelo ante el Lugo. Tres partidos sin ganar, y dos seguidos sin hacerlo en Riazor, suponen el primer obstáculo desde su llegada. Un retroceso en puntos y en juego que deja al Depor muy cerca del descenso. Este lunes, horas después del partido, el canario Vicente Gómez apostó claramente por la valía del equipo y de las decisiones del cuerpo técnico de Vázquez para dar carpetazo inmediatamente a estos tres encuentros sin ganar. El último, con una nula creación ofensiva por parte de los coruñeses. "Ahora es cuando más hay que creer", advirtió en su comparecencia ante los medios. "No hay que perder la confianza en lo que nos ha traído a esta situación", continúa.

Sobre el duelo ante el Lugo, asegura: "Nos quedamos con ganas de más, sobre todo después de la primera parte. Si llegamos a estar más acertados con el último pase, hubiésemos cambiado el partido". Explica el canarión que la última fase del equipo fue peor que la del Lugo. "Me sorprendió que no fuéramos capaces de pegar ese último arreón en casa, y ante nuestra gente", continúa. Para Vicente, los tres partidos sin ganar no encienden ninguna alarma. "Lo normal es esto, la igualdad de la categoría y vamos en buen camino", añadió.

Entiende también que hay que mirar con perspectiva la recuperación lograda desde la llegada de Castrofeito y estas tres semanas sin ganar pueden incluso "venir bien para darnos una buena dosis de realismo". Decía el entrenador que al Dépor le pueden haber tomado la medida a las novedades del sistema de los tres centrales. "Todos nos estudian, queda poco y todo va costando mucho más", confiesa.

Vicente volvió a la titularidad

El de ayer fue el primer partido de Vicente como titular desde la llegada de Fernando Vázquez. El ex de Las Palmas aseguró que el entrenador le había encomendado un juego entre líneas "y ahí creo que hice daño", explica el centrocampista. Ocupó Gómez el puesto del sancionado Gaku Shibasaki. Vicente considera que jugó a un buen nivel y que se encontró "bastante bien en un día complicado y me voy contento del día de ayer".

Por último, el canario mira ya al duelo de Almería del próximo sábado. Un rival que atraviesa una crisis de resultados en su objetivo del ascenso directo. "Se puede percibir un poco de nerviosismo. No están teniendo buenos resultados. Están jugando bien, pero sin resultados. Creo que por nuestra manera de jugar podemos ponerlos nerviosos. Nosotros somos fiables y no concedemos ocasiones", avanza sobre el encuentro de la siguiente jornada liguera.