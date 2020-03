Arsenio Iglesias recibirá este viernes el homenaje que A Coruña desea rendir a uno de los personajes sin los que no se explica la historia reciente de esta ciudad. El timonel de 'Superdepor' va a ser reconocido como Hijo Adoptivo de la ciudad, en un acto que tendrá lugar en el Palacio de María Pita a las nueve de la noche.

No va a ser el único reconocimiento que reciba el de Arteixo. Un espacio donde forjó la leyenda del equipo blanquiazul, la Ciudad Deportiva de A Torre, llevará el nombre de un técnico que además de títulos, supo ganarse el cariño de todo aficionado al fútbol. Porque Arsenio no solo dirigió magistralmente un equipo que desafió a los grandes del panorama nacional. También acuñó una manera de analizar el fútbol plena de sentidiño y no exenta de retranca.

Este viernes será el turno para que Arsenio Iglesias recoja el reconocimiento como Hijo Adoptivo. Para más adelante queda otro acuerdo de la corporación municipal: la de dedicar una de las calles de la ciudad a alguien que significa mucho más que un mero entrenador para el deportivismo. En el acto estará presente el propio Arsenio, que pese a sus 89 años y su delicado estado de salud, no se quiere perder el acto. Un homenaje que se celebrará en el edifico donde ofreció a la ciudad el primer título de un modesto equipo que, años después, se haría muy grande con la semilla plantado por Arsenio Iglesias.