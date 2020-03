David Mayoral: "Solo pensamos en ganar al Badajoz"

El UCAM Murcia CF ha vuelto a los entrenamientos para preparar el encuentro a domicilio ante el Badajoz. El conjunto universitario recuperó sensaciones tras ganar al Yeclano Deportivo, aunque en rueda de prensa, David Mayoral ha reconocido que "no hay euforia, pero estamos contentos. Fue una victoria importante ante un rival que está haciendo bien las cosas.

El equipo ya tiene la mirada puesta en el rival del fin de semana, algo que Mayoral ha manifestado ante los medios de comunicación: "Ahora solo se piensa en ganar al Badajoz. Es un contrincante que ha hecho una gran inversión en invierno y ha hecho una apuesta fuerte para ganar la liga, tal y como dijo su director deportivo. Va a ser un partido complicado, pero nosotros hemos demostrado que podemos ganar a cualquier equipo", ha reconocido el ariete.

Sobre el balance de victorias, que perjudica a domicilio al UCAM, el atacante universitario ha remarcado que "hay mucha diferencia de cómo juega el equipo en cass y fuera. Por las dimensiones de nuestro estadio nos gusta tener el balón, pero fuera de casa nos está costando mucho". También ha valorado la falta de puntería que está teniendo a lo largo de la temporada, algo que no le preocupa en exceso: "En lo referente a cara a puerta siempre he estado tranquilo. No estoy al cien por cien, pero estoy recuperando la forma, eso es lo importante. Asier está haciendo un gran trabajo, nos metió mucha intensidad y ahora cuando bajemos la carga estaremos mucho mejor. Vamos a sacar mejores resultados".