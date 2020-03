Un paseo por la historia; Las Reinas de Egipto, 1ª parte

En la semana en la que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, conocemos algunas de las mujeres que llegaron al poder en el país del Nilo.

Hay que tener en cuenta que en los tres milenios de historia del Antiguo Egipto hay contados casos de una reina-faraón. Tradicionalmente, el trono egipcio estaba destinado a varón. El papel de la mujer no era, en ningún caso, ocupar el poder absoluto, sino ser la guardiana y protectora de su país y de su marido. Las reinas egipcias tenían un prodigioso poder a la sombra de su esposo y también en numerosas ceremonias. Y no sólo esto: el varón no podría subir jamás al trono si no se casaba antes con una mujer de sangre real. Así, no es de extrañar los casamientos entre hermanos o los aparentes cambios dinásticos cuando al difunto le sucedía un yerno.

Aun así, algunos casos se dieron, debido a determinadas circunstancias. En todos los casos conocidos y en varios de los que pudo existir esta situación, no existía un claro sucesor del difunto rey: o bien éste no tenía ningún hijo varón, o no cumplía determinados requisitos, o éste era cuestionado por su origen bastardo.

En Hoy por Hoy Salamanca, el egiptólogo José Manuel Aguilar nos descubre algunas de las mujeres que más poder tuvieron en el antiguo Egipto.