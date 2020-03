Denuncian la apertura de un salón de apuestas a 50 metros del colegio Pío XII de València

La dirección y el APA del colegio Pío XII de València, que está al principio de la calle Alboraya, se han unido para denunciar la apertura de un salón de apuestas a menos de cincuenta metros del centro educativo. Los responsables del colegio han enviado una carta a las familias en la que explican su oposición a que esta actividad esté tan cerca de las aulas y anuncian manifestaciones si finalmente se abre el salón de juegos.

La presidenta de la asociación de padres, Loles Ortolá, lamenta que legalmente no puedan hacer nada que les permita paralizar esta apertura, a pesar de haberse puesto en contacto con el Ayuntamiento de València y la Generalitat. Alerta de los riesgos que puede provocar este salón de juegos tan cerca de un colegio al que acuden niños de todas las edades, y adolescentes de 16 y 17 años.

El consistorio asegura que no puede hacer nada

Desde el Ayuntamiento de València confirman que se han reunido con las familias, pero afirman que la empresa que ha presentado la petición de apertura de este salón de juegos cumple con todos los requisitos legales. En todo caso, aseguran que comparten la preocupación de los padres y preparan una nueva ordenanza de espacio público que prohíba la decoración llamativa en el exterior de los salones de juego que invite a las personas a acceder.

Fuentes de la concejalía de Actividades recuerdan que las alegaciones a la nueva ley del Juego que tramita les Corts limitan los salones de apuestas a más de 700 metros de los centros educativos, pero se trata de un texto que aún no está aprobado. La ley actual no establece limitaciones, por lo que el consistorio no tiene más remedio que conceder la licencia a esta empresa para no prevaricar. De hecho, se mandó una inspección al local para comprobar que se cumplían los requisitos, y no se detectaron deficiencias.