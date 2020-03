Compromís también cree lejano el acuerdo para los presupuestos y Barcala solo ve cerrada la puerta del PSOE

En el Ayuntamiento de Alicante continúan las reuniones del equipo de gobierno con los grupos de la oposición para tratar de recabar su apoyo para la aprobación de los presupuestos de 2020. Este viernes PP y Ciudadanos se han sentado con Compromís y Vox, después de hacerlo ayer con PSOE y Unidas Podemos.

A ese encuentro, Compromís ha acudido con más de 60 propuestas centradas en gasto social, emergencia climática, cooperación, actuaciones en los barrios o incrementos importantes en las inversiones. Además, propone una partida de un millón de euros para la implantación de la carrera profesional, prometida por el alcalde Barcala a los funcionarios en la pasada campaña electoral.

Pero, en la misma línea del resto de partidos progresistas, el portavoz Natxo Bellido ve muy lejano el acuerdo con el bipartito. Asegura que, si de verdad el equipo de gobierno quería negociar las cuentas, tendría que haberlo hecho antes de pasarlas por Junta de Gobierno Local porque ahora el margen de maniobra es muy escaso al reducirse solo a la presentación de enmiendas.

"Que nos hayan escuchado no implica que se haya abierto una negociación. Eso solo pasaría si nos dicen que el proyecto de presupuestos puede modificarse para llevarlo a una nueva Junta de Gobierno y ante eso la respuesta de Barcala ha sido no", lamenta Bellido.

Añade que, teniendo en cuenta la buena situación económica del Ayuntamiento, los presupuestos del bipartito son"muy poco ambiciosos" y no apuestan por un modelo de ciudad claro. No obstante, tampoco da un no rotundo a las cuentas.

Reuniones productivas, menos con el PSOE

Por su parte, el alcalde ha calificado de "muy productivos" los encuentros con Compromís y Vox y les agradece que hayan acudido a la reunión “con propuestas cuantificadas e incluso con movimientos de partidas", lo que demuestra que "han estado trabajando las cuentas".

Tras el cierre de esta ronda de contactos con las cuatro formaciones de la oposición, Barcala considera que “la única puerta que parece estar cerrada por completo a cualquier tipo de entendimiento es la del grupo socialista", que acudió al encuentro el jueves "con las manos vacías" y sin "ninguna predisposición al diálogo".

Lamenta Barcala que el 'no' en el que "están instalados" los socialistas, "parece que se confirma".