Las mujeres asturianas quieren "mover el mundo" este 8M

Este domingo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Al caer en domingo, los colectivos de mujeres, convocantes de las manifestaciones por el 8M, han optado por no hacer llamamiento a la huelga laboral, tal y como se hizo en años precedentes en Asturias. Ya se preparan para la gran movilización, esta vez en Oviedo, a partir de las cinco de la tarde; hora a la que tres columnas de mujeres partirán desde tres puntos distintos, con destino en la Plaza de la Escandalera, donde confluirán.

Partirán concretamente desde la Plaza de América, de donde saldrán miembros del movimiento feminista y de los movimientos sociales de Oviedo y las Cuencas, así como partidos políticos y sindicatos; otra columna saldrá desde la Estación de Renfe, donde se sumarán los movimientos sociales de Avilés y del Occidente, así como personas con movilidad reducida y donde se habilitarán dos cordones: el que representará a las ausentes y otro de cuidados, y la tercera, que partirá desde la calle Víctor Chávarri, sumándose colectivos llegados de Gijón y del Oriente asturiano, así como estudiantes y asociaciones LGTBI.

Confluirán en la Escandalera de la capital asturiana, y después llevarán a cabo el acto final en la Plaza de la Catedral con la lectura de un manifiesto reivindicativo. La jornada tiene como consigna central “Nosotras movemos el mundo”.

Jóvenes participando en la concentración, en Oviedo / Silvia Rúa

Como precalentamiento, a las doce del mediodía se ha convocado de manera simultánea en las plazas consistoriales de los ayuntamientos asturianos, concentraciones en las que se han escuchado lemas como “vamos a quemar esta justicia patriarcal” o el polémico “sola, borracha quiero llegar a casa” que consideran los colectivos feministas, algunos han tratado de manipular para desacreditar las reivindicaciones de igualdad, pero que lo que viene a exigir este lema, es el derecho de las mujeres de no ser agredidas, en ninguna circunstancia, incluyendo cuando se encuentran de fiesta.

MÁS MOVILIZACIONES

Hemos asistido este domingo, también a otra movilización aprovechando este 8 de marzo. La concentración convocada a la misma hora, a las doce del mediodía por el sindicato médico SIMPA, frente a la Junta General del Principado, en Oviedo. Protestan contra la discriminación salarial que sufren las facultativas cuando se quedan embarazadas o dan a luz. Antonio Matador, secretario general del Simpa les ponía voz para quien es necesario “finalizar ya con esa brecha salarial que sufren las mujeres médicas, en el entorno de la maternidad, tanto en el embarazo, embarazo de riesgo, como en el periodo de descanso maternal y de lactancia. Hay una discriminación salarial con un 30 por ciento de pérdida de salario y laboral porque pierden la parte correspondiente a las guardias médicas, que no realizan, y por tanto, no perciben”.

El Sindicato Médico también salió hoy a la calle contra la brecha salarial / Silvia Rúa

¿Y LAS MUJERES DEL CAMPO?

En la semana del 8M, también las mujeres rurales quieren que se les escuche. Por eso, los sindicatos agrarios Coag y Ceres han presentado un estudio sobre el perfil de las nuevas explotaciones agrarias lideradas por mujeres bajo el lema “Agricultoras sin límites” entendiendo que el espíritu emprendedor en la España vaciada tiene rostro de mujer. Así en el contexto general, de abandono y cierre de explotaciones, estas organizaciones ponen en valor el notable incremento de 7.213 mujeres como jefas de explotación en todo el país.

En el caso de Asturias, el incremento ha sido más bajo, con una variación del 2 por ciento en el año 2016 respecto al 2009, periodo de estudio. Si hace 11 años había 10.438 mujeres jefas de explotaciones en la región, en 2016 eran 10.800. Mercedes Cruzado, de Coag Asturias asegura que el crecimiento se ha ralentizado en Asturias, precisamente porque durante años previos ha aumentado la presencia de mujeres sin cesar. Se congratula por tanto por esta mejoría y recuerda cómo era antes la vida de las mujeres en el campo, cuando estaban invisibilizadas; y es que antes “la mujer era como mano de obra familiar que ayudaba a la explotación, pero no figuraba en los papeles; a veces tardaba muchísimo tiempo a empezar a cotizar, con jubilaciones más pequeñas e incluso, ni si quiera pagaban por ellas, porque no había posibilidad de poder pagar dos la seguridad social, quedando ella relegada, a la sombra del marido. Y esto es bueno que no pase ya, porque a día de hoy, las mujeres somos capaces de hacer cualquier trabajo que hacen los hombres, y todo se hace además con maquinaria”.