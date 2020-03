Éxito rotundo del primer Concurso Nacional de Cocina para Invidentes

Ronda ha acogido este fin de semana el I Concurso Nacional de Cocina para Invidentes que ha atraído a multitud de vecinos y turistas hasta el patio interior del Convento de Santo Domingo, para comprobar cómo las personas invidentes se desenvuelven en la cocina.

11 cocineros invidentes totales o con una deficiencia visual superior al 70%, han llegado desde Murcia, Córdoba, Zaragoza, Madrid, La Rioja y Ronda. Ha sido la delegación riojana de "Cocinar a ciegas", de la que participaban 6 miembros, los que se han alzado con los tres premios y han copado la clasificación. Los participantes han cocinado con la única ayuda de un pinche que les situaba los elementos en la mesa y les llevaban hasta los fuegos.

El ganador de esta primera edición ha sido el riojano Ángel Palacios. Y es que tal y cómo él lo ha definido, "cuando cocinas platos en los que crees, que los disfrutas haciendo, son platos que cuentan algo de ti. Lo llamé `Una mirada al mar´ porque me recuerda a la última vez que yo vi el mar en Málaga cuando veía, y he querido hacer un homenaje a ese sentimiento".

El plato presentado ha sido de pasta fresca con tinta de calamar, tartar de gambas, emulsión de codium y cintas de calamar con técnicas actuales. Ángel Palacios se lleva a su ciudad 300€ y una cesta de productos valorada en 200€.

Los criterios de elaboración para el jurado eran la creatividad, la destreza, la limpieza y la presentación. Benito Gómez, chef con dos estrellas Michelín ha destacado que "estoy emocionado y alucinando. Cómo trabajan, lo limpio y ordenado que está todo y cómo se están complicando y lo bien que huele, es que estoy abrumado. He estado en varios concursos de jurado y éste es el que más me ha impresionado de todos, ahora mismo estoy alucinando".

El segundo puesto con un premio de 200€ y una cesta de productos valorada en 200€, ha sido para Pablo Pedrero (La Rioja) con un bacalao con costra y pisto de verduras.

Tan difícil ha sido la deliberación, que ha habido un empate en el tercer puesto, que ha sido para los también riojanos, Antonio Martínez con un arroz con bogavante, y Mariví Martín con una torrijas de almejas. Ambos ganadores de un premio de 100€ y sendas cestas de productos valoradas en 200€.

Juan Manuel Medina, el organizador, ha dicho que este concurso sirve para concienciar y sensibilizar a la sociedad de que las personas con discapacidad con ayuda, pueden realizar cualquier tarea de la vida diaria.

Enrique Sánchez, chef y presentador del programa "Cómetelo" en Canal Sur ha destacado que "he asistido a muchos concursos y he participado en muchos, pero nunca en uno de personas invidentes, y es maravilloso. Hoy estoy descubriendo que la ceguera no es un impedimento para cocinar, y bien además".

Por su parte, Jesús Bracero, chef y fundador de Artcua, ha manifestado que "todos son unos verdaderos ganadores, siempre digo que la discapacidad no discapacita a la persona sino que nosotros somos los que tenemos que romper las barreras para que todos seamos iguales, y esto tiene mucho mérito".

El concurso ha estado precedido por un fin de semana lleno de actividades y master class de jamón, de cata de aceite, de chocolate, de pan, de vinos y un paseo turístico adaptado por la ciudad.

El jurado ha estado compuesto por Benito Gómez del restaurante Bardal con dos estrellas Michelin, Enrique Sánchez, chef y presentador del programa de Canal Sur "Cómetelo", Jesús Bracero, chef y fundador de Artcua, Paco Reche, chef del restaurante Abades, Paco Lorenzo, médico y presidente de OLEARUM, David Verdú, gerente de la confitería Daver, Antonio Alfaro de Ascari Race Resort, Antonio Martínez de la empresa Milamores, Francisco Bénitez, un chico de 11 años que está elaborando cartas en braille para los restaurantes y bares de Puerto Real, y César Mañas, un pequeño de cuatro años que ha disfrutado como el que más probando los platos.

Los patrocinadores del concurso son; Rustic Experience, Oportunidad Accesible, ARTCUA, Ayuntamiento de Ronda, Turismo de Ronda, Diputación de Málaga, Fundación Unicaja, Sabor a Málaga, La casa del jamón, Ruta del vino Ronda y Málaga, Milamores, Confitería Daver, Rondainox-acero inoxidable, HRfainka y Coreco. Con la colaboración de Juan Antonio Menal con su olla ferroviaria, del blog Tubal, y de la empresa 3 claveles.