El ministerio aconseja teletrabajo en Vitoria y Labastida

El Ministerio de Sanidad, de acuerdo con las comunidades autónomas, ha recomendado medidas como el teletrabajo y la flexibilidad horaria laboral en la Comunidad de Madrid y en las ciudades de Vitoria y Labastida, ambas en Álava, como zonas de transmisión comunitaria de coronavirus "alta".

Lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una rueda de prensa este lunes después del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) extraordinario celebrado esta tarde por videoconferencia y en la que ha informado de que en España se ha pasado de un escenario de contención a otro de "contención reforzada".

Este cambio comporta medidas "de distanciamiento" en el ámbito educativo que suponen la suspensión a partir del próximo miércoles y durante 14 días de las clases en todos los centros, también de las actividades complementarias, en las tres zonas de transmisión alta.

Además, Illa ha señalado que es aconsejable el teletrabajo siempre que sea posible, así como la flexibilización del horario laboral y los turnos escalonados.

"Sé que son medidas que implican una alteración de la actividad ordinaria, pero apelo a la comprensión, son medidas que consideramos necesarias", ha reconocido el ministro.

Una decisión que ha justificado en que los últimos datos, que elevan a 1.204 los contagiados, el doble que ayer, y a 28 las muertes, "indican un cambio a peor de la evolución de la enfermedad en España" desde ayer por la tarde.

Pero Sanidad y las comunidades también han acordado dirigir una serie de recomendaciones a todo el territorio nacional, no solo estas zonas de transmisión alta, como son fomentar el cuidado domiciliario de los mayores y que las personas con enfermedades crónicas o con multipatologías limiten en la medida de lo posible salir de casa y su actividad social.

En cualquier caso, el consejo de su departamento es evitar lugares concurridos en los que no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de al menos un metro.

También ha aconsejado evitar viajes innecesarios y ha vuelto a insistir en que las personas que inicien síntomas respiratorios o fiebre se queden en su domicilio y llamen a los servicios sanitarios, así como en la importancia de aquellas destinadas a la higiene personal que, aunque puedan parecer "banales, quizá sean lo más eficaz para prevenir el contagio".

El ministro ha querido hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía y también a que se haga un uso racional de los productos sanitarios. En este sentido, y preguntado por las críticas en algunos centros madrileños, ha garantizado que esos productos están disponibles allá donde sean necesarios.

Además estas primeras decisiones, Illa ha avanzado que está en estudio un segundo paquete de medidas, pero ha subrayado tajante que las decisiones se tomarán, como siempre, en función del criterio de los expertos y la evidencia científica, por lo que no piensa "especular" con otras posibles decisiones.

Y aunque sabe que estas "no gustan", no dudará en dar un paso más si fuese necesario para "proteger la salud de los ciudadanos". "El Gobierno no va tarde: el Gobierno y las comunidades adoptamos las medidas a raíz de las recomendaciones de los expertos cuando hay que tomarlas", ha abundado.