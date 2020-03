José Palazón: "Turquía no es el primer país al que la UE paga para contener inmigrantes, antes fue Marruecos"

José Palazón, además de ser el presidente de PRODEIN, ganó en el año 2014 el premio Internacional de Fotografías Luis Valtueña que entrega Médicos del Mundo con una instantánea en la que se podía ver un campo de golf de Melilla rodeado por una valla al que se había encaramado un grupo de personas negras.

Y es que solo los negros protagonizan los saltos de valla en Melilla y Ceuta ya que "no tienen derecho de asilo en nuestro país", afirma con rotundidad este activista que lleva más de dos décadas velando por los derechos de los menores residentes en la ciudad norteafricana.

A la hora de describir la situación que se vive en las vallas de estas dos ciudades españolas, en donde se ha reducido el número de intentos de salto, afirma que la paz de Melilla es la paz de un cementerio" ya que si no se producen más saltos es porque nuestro país y la Unión Europea le siguen pagando a Marruecos para que controle esta migración. Y por ello, asegura que Turquía -quien controla que los inmigrantes de Siria no lleguen a Grecia, situación que se quebró puntualmente hace unos días- no es el primer país al que 'contratamos' para que controle nuestras fronteras.

Por otra parte, sobre otras cuestiones de actualidad, niega que se estén retirando las concertinas en la valla de Melilla. Al contrario, en las que son propiedad de Marruecos han aumentado, añade. Y sobre el aval jurídico de Europa a las llamadas 'devoluciones en caliente' asegura que estamos ante "un retroceso enorme en Derechos Humanos".

Y por último, sobre los menores no acompañados, lamenta que Vox haya puesto su diana en ellos, pero añade que hace ya algún tiempo otros políticos empezaron a denominarlos "inmigantes precoces".

Palazón ha acudido esta mañana en Alicante a una jornada organizada por Solidaridad Internacional. Ha participado en una mesa redonda con el enunciado 'Frontera Mediterráneo: los derechos humanos a la deriva' a la que también ha acudido José Antonio Reina, presidente de PROEMAID, una ONG dedicada a salvar vidas en el Mediterráneo y que en la actualidad está actuando en la isla griega de Lesbos.