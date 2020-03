Diario de una periodista confinada

Día 1 (16/03/2020)

El primer día laborable de un confinamiento es la toma de contacto de una nueva vida. La mía comenzó a las seis y cuarto de la mañana, a las seis y dieciseis ya estaba en mi puesto de trabajo. Hoy algo de tensión para que nada fallara, ni por medios materiales, ni por medios personales. Primera prueba de fuego superada. El informativo más casero de la Historia "completado con éxito". A la luz del flexo y cerrada en el salón.

Poco a poco llega la luz natural y el estudio radiofónico se amplía y se convierte en una escuela unitaria. Sí, de las de pueblo. Por aquí hemos hecho tareas de segundo y cuarto de Primaria, lo mismo un dictado que unas fracciones, que llamamos al departamento de prensa de María Pita para conocer las últimas medidas tomadas por el Concello en torno a la crisis del coronavirus.

De momento, ha transcurrido todo "de buen grado" y hasta el mayor le ha hecho el desayuno al pequeño. Una forma más, pues sí, de "voluntariado en tiempos de pandemia", para esas madres y padres trabajadores que confinados se convierten en mujeres y hombres "orquesta". La jornada laboral ha pasado de la calma de la madrugada al grito de "niños, callaos, que entro en directo". Ha sido un día más o un día menos. Que la radio no pare.

Día 2 (17/03/2020)

El segundo día laborable en confinamiento que te levantas de madrugada para acudir al estudio de radio que te has montado en el salón comienza a parecer hasta normal. Silla, flexo, ordenador y quantum, que ya se ha convertido en uno más en este hogar en pandemia. Y es que el ser humano se acostumbra a todo... o a casi todo.. vaya capacidad!

La radio en la intimidad tiene un pase pero ayer ya hemos visto y escuchado a la Policía Nacional con megáfonos requiriendo a los coruñeses que de manera inmediata se recluyan en sus domicilios y no salgan ante la alerta sanitaria. Hemos pedido permisos para salir y hay guardia en los supermercados... y ya han llegado los militares... desde aquí dentro parece una película, pero es real, y nos hemos ido a dormir tan panchos.

Por cierto, hoy las tareas se han hecho con algo más de reticencia, claro la novedad de ayer era un aliciente, ves, la costumbre. Me ha faltado el dictado que siempre me han gustado mucho, como compensación me han dictado ellos a mi los colegios en donde hoy se reparten los menus de las becas comedor para elaborar la noticia.

También he recordado que existe la medida de "kilolitros", madre mía! El voluntariado casero ha consistido en que el mayor ha fregado los cacharros del desayuno, primera vez, primera sensación de "hijo adulto". Ufff, esto sí debe de ser grave. Ha sido un día más o un día menos. Que la radio no pare.