Diario de una periodista confinada: cuarta semana

Día 24 (06/04/2020)

El día 24 en confinamiento coincide con el lunes de la Semana Santa menos "normal" de los últimos tiempos. Finalizadas las primeras tres semanas en estado de alarma, hoy cuando escuché a Angels Barceló que quedaban "otras tres", les voy a ser sincera, los grados de la pendiente aumentaron un poquito y suspiré hondo. Éramos conscientes pero verbalizarlo siempre da un zarpazo más a la realidad. La montaña rusa del confinamiento pasa de la alegría a la tristeza en menos en lo que se detecta un COVID-19.

Por aquí seguimos aguantando, y más que eso por que hay veces, incluso, que hasta le vamos pillando el gustillo. Los nervios en ocasiones están a flor de piel, y en los niños hasta se nota fisiológicamente, pero la vida "in" nos está descubriendo nuevos ritmos. Ayer empezamos a ver una película... La primera del confinamiento porque el teletrabajo y mi complejo de restaurante 24/7 han sido incompatibles con esas limpiezas generales, certámenes de masterchef, clases de pilates, entrenamientos fit de mañana y tarde, copas de vino a la luz de las velas y sesiones de lectura acompañadas de té inglés, de las que disfrutan muchas familias. Por aquí sólo hemos movido los muebles para hacer sitio al teletrabajo, a las peleas de judo y los peloteos de pádel... a veces bailamos, pero mis gustos pocas veces coindicen con los de los dos menores reclusos. Tiempo al tiempo porque aún nos quedan tres semanas.

Volviendo a la peli, la vimos en nuestra guarida. Sí, una especie de "galpón chic" estilo "hippye-oriental", almohadillado, con luz tenue y wifi que han instalado en una habitación. "Lo vamos a dejar así hasta que vengan las primas". Tiene hasta plazos de ejecución y finalización de obra. La película trata de dos chicos que viven en dos lofts, preciosos por cierto, y que debido a una apuesta se ven despojados de todo. Todo es todo. No hemos visto el final pero a los 500 trajes de Gucci y las 300 zapatilas Nike ya le han ganado terreno las relaciones personales. Uno de ellos descubre una foto de su abuela con un hombre, que no es su abuelo, en la que sonríe como no lo ha hecho con nadie, es "quizas el verdadero amor de su vida". A la mujer se la llevan a una residencia, ya no puede valerse por si misma, y se dan cuenta de que no saben nada de ella.

Conocernos un poquito más y parar a mirarnos también debería ser parte de esto. Hoy y siempre. Muchos de los comentaros estos días son "lo bueno es que estamos todos juntos". Los que pueden. Dice Neruda que si nada nos salva de la muerte, al menos que el amor nos salve de la vida. Pues eso. Ha sido un día más o un día menos. Que la radio no pare.