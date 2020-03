La comida a domicilio a prueba en estos complicados tiempos

La comida a domicilio, a prueba

En plena crisis del COVID-19 muchos establecimientos sobreviven llevando a casa interesantes propuestas gastronómicas

Quién iba a pensar hace sólo unas semanas, con un interés inusitado por todo lo gastronómico y con la provincia de Cádiz dando respuesta certera a la creciente demanda, que la hostelería estaba a las puertas de entrar en una crisis mundial profunda de incalculables dimensiones y que las dudas por lo incierto del futuro iban a ensombrecer de golpe este excelente momento.

La siempre socorrida comida a domicilio es ahora más que nunca una alternativa para romper con la monotonía. En medio de la crisis por el COVID-19 y con toda la población confinada en sus casas hasta nueva orden, no son pocos los establecimientos que centran toda su actividad en llevar su comida hasta nuestras casas.

Desde el pasado fin de semana, cientos de locales se han visto obligados a cerrar sus puertas. Mientras tanto, otros muchos han encontrado en el servicio a domicilio una salida que les permita sobrevivir el tiempo que dure la cuarentena. Se trata de restaurantes que incluían ya antes este servicio o que han decidido potenciarlo debido al cierre de locales y a la prohibición por parte de las autoridades sanitarias de recoger la comida para llevar.

En Abocallena queremos sugerirles cada semana varias opciones repartidas por Jerez, la costa Noroeste y la Bahía de Cádiz, por si quieren permitirse una alegría para el paladar.

En todos los casos, los locales garantizan haber puesto en marcha diferentes protocolos de higiene y estrictas medidas de seguridad tanto en sus instalaciones como en el personal que manipula los alimentos con mascarillas, guantes y batas desechables.

Del mismo modo, los repartidores van debidamente protegidos y llegado el caso no tienen siquiera que establecer contacto alguno con el cliente, ya que el pago se realiza a través de alguna de las aplicaciones de Internet especializadas en el reparto a domicilio: Just Eat, Ubereats, Deliveroo, Como Ya o Resto In, y la dejan en la misma puerta de casa. De igual forma, para no tener que manipular billetes ni monedas, el repartidor lleva consigo un datáfono para el pago con tarjeta.

Es el caso de Salsa Chips, que lleva dos décadas en Jerez especializada en comida rápida. El pasado fin de semana cerraron su moderno local y su amplia terraza de la calle Amberes y centran toda su actividad en el reparto a domicilio. Su encargado, Alejandro Girón, asegura que, después de unos primeros días muy flojos, los pedidos han ido en aumento. Una situación que al parecer se está dando en Italia.

Hace tiempo que en este establecimiento dieron un salto de calidad tanto en las presentaciones como en la calidad de sus sándwiches, hamburguesas, bocatas, perritos y comida tex mex. Ya había tenido la oportunidad de disfrutarla en el restaurante, pero quería ver cómo llegaba esos suculentos platos a casa.

El sábado por la noche fue el momento. Aprovechando que estábamos todos en casa, como no podía ser de otra forma, pedimos un poco de todo de la carta y nos regalaron dos botellas de litro y medio de Coca Cola Zero.

Aunque en los pedidos a domicilio es posible encontrarnos aún de todo, desde bocadillos envueltos en papel de aluminio o servilletas hasta el típico recipiente de plástico en el que la comida se sigue cociendo, los restaurantes cuidan cada vez más estos detalles. Ahora se utilizan envases ecológicos o biodegradables que a su vez protegen mejor a los alimentos. En Salsa Chips los utilizan termosellables y de carboncillo.

Así, los nachos con pollo y barbacoa llegan aún crujientes y conservando la mayor parte del calor. Aunque la prueba de fuego es una hamburguesa clásica, con lechuga, tomate, cebolla, jamón, bacon, queso y huevo. El pan, sin dejar de ser tierno, es más recio que el normal para hamburguesas, y sostiene sin ceder todo el relleno. Como si la acabaran de servir.

De los platillos mexicanos nos hemos decantado por un pollo machacao y unas flautas de pollo. El primero de ellos es el plato más vendido, con pollo especiado, una salsa mexicana con su correspondiente toque picante y una crema de queso fundido. Viene con unas tortitas blandas aparte listas para ser rellenadas.

El par de flautas viene relleno del mismo pollo especiado, cheddar y una combinación de pimientos rojos, jalapeños y cebebolla coronado con una mezcla de quesos, salsa mexicana, cheddar, crema ácida y jalapeños que le da un toque muy especial a un plato entre chicano y tropical. Curioso y sabroso.

El trayecto desde el restaurant hasta casa le ha pasado algo más de factura a los sándwiches. Son dos triples. Uno es el Club de los de aquí (a diferencia del americano, lleva huevo y queso) y el otro un American Club con pollo asado, salsa barbacoa, cheddar, doble bacon y cebolla frita. Un poco desparramados y todo, contundentes y muy ricos.

El bocata de ensalada de pollo, con jamon york y huevo a la plancha, viene en un envase alargado de cartón que ha mantenido la firmeza del bocadillo, con el pan crujiente y el relleno en su sitio.

En cuestión de comida rápida, Salsa Chips es garantía. Lo era en local y lo es también para tomar en casa.

En Cádiz siempre se llevó mucho lo del reparto a domicilio. El primero que lo hizo fue Telecazón, pescado a frito desde casa hasta que cerró. Todavía se recuerda en la ciudad a Toni, el humorista, repartiendo comida de su burguer disfrazadode pollo. Y por supuesto sigue estando vigente el calzonetti de roquefort del Menoc Donald.

Los gaditanos lo están teniendo claro en los primeros días de cuarentena a la hora de mostrar sus preferencias para que le lleven la comida a casa. La carnicería de Adrián Páez tiene ganado propio en Conil y por tanto no tienen problemas de abastecimiento. Esto les permitió despachar sólo el pasado viernes 200Es una carnicería al uso con productos frescos, precocinados y cocinados. Hablan maravillas de la carne al toro y el menudo. Están que no paran. Teléfono:856 10 84 11.

En Sanlúcar, otra carnicería, Hermanos Sánchez, tienen además de una excelente materia prima, todo tipo de platos preparados con recetas tradicionales. Teléfono: 956 36 80 20.

En San Fernando, Vespizza ha tomado el relevo de La Fieera, su restaurante con auténtica cocina italiana que se ha visto obligado a cerrar. A domicilio sirven todo tipo de platos cocinados tradicionalmente y sus cotizadísimas pizzas italianas. Teléfono: 956 90 35 79.

Y en Chiclana, pizza, pasta, carnes y ensaladas a domicilio en el Sassari. Teléfono: 956 49 52 59

Por último, en Rota, El Remedio lo es más que nunca para los vecinos de la villa. Sushies, rollitas vietnamitas, ceviche de pulpo, pato confitado, carrillada y boniatos bravos son algunas de las exquisiteces que reparte a domicilio Paco, los siete días de la semana y de una de la tarde a nueve de la noche. Teléfono: 685 42 26 75.