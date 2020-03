Llegar a casa durante el COVID-19, misión casi imposible para algunos gijoneses

Desde el sábado, todo ciudadano español o residente en España está obligado a confinarse en su casa ante la declaración del estado de alarma provocado por la expansión del Covid-19. La inmensa mayoría de gijoneses han acatado la consigna de forma ejemplar, salvo contadas excepciones. Aunque hay quien no lo ha tenido nada fácil para hacerlo. Son aquellos asturianos a los que los acontecimientos les sorprendieron lejos de casa. Algunos han tenido que protagonizar auténticas peripecias y vivir momentos de cierta angustia para poder llegar a sus hogares.

Es el caso del gijonés residente en Madrid Alejandro Piñeiro, que pasaba sus vacaciones junto al malagueño José Antonio Gómez en Mykonos, Grecia, cuando entró en vigor el estado de alerta. A pesar de las limitaciones fronterizas, el regreso de dos españoles a su país de origen parecía garantizado. Y la situación en Grecia no era tan radical. Hasta que empezó a serlo. El país heleno empezó a tomar medidas y pronto se confirmó: su viaje de regreso estaba cancelado.

José Gómez y Alejandro Piñeiro en el aeropuerto de Amsterdam / SER Gijón

Alejandro y José intentaban buscar soluciones, pero ni la embajada ni la compañía aérea se las ofrecían. Finalmente, tras amenazar a la compañía con emprender acciones legales, apareció una alternativa. Los dos españoles tuvieron que tomar un ferry de Mykonos a Atenas, que resultó muy movido por las malas condiciones de la mar. Desde allí volaron a Amsterdam y enlazaron con un vuelo a Madrid. Por fin, anoche, pudieron empezar su confinamiento ya en casa.

Problemas dentro de España

Tampoco encontrarse dento del territorio nacional garantizaba las facilidades para llegar a casa. Solo hay que preguntárselo a Almudena Gutiérrez y sus padres, Evaristo y Tere, a los que la declaración del estado de alarma les pilló en Maspalomas (Gran Canaria). Allí habían viajado con motivo del partido Las Palmas B - Marino de Luanco, que finalmente no se disputó ante la crisis del Covid-19. El viaje estaba reservado desde semanas atrás y aunque inicialmente el partido iba a disputarse a puerta cerrada tanto Evaristo como Almudena imaginaban que podrían acceder al campo por su condición de directivos del equipo luanquín, según el primer protocolo que manejaba la Real Federación Española de Fútbol.

No fue así. Pero la suspensión del partido fue el menor de los problemas. La familia recibió el aviso de que su vuelo de vuelta, previsto para este jueves, estaba cancelado. No encontraban ninguna alternativa convincente. Se plantearon tomar el vuelo directo Gran Canaria - Asturias del jueves de la semana siguiente, pero cuando comunicaron al hotel su voluntad de quedarse una semana más se les informó de que la intención de los hoteles canarios era cerrar durante la crisis y por ese motivo no admitían más reservas.

Evaristo, Teresa y Almudena en el hotel de Maspalomas / SER Gijón

La familia se pasó varios días buscando soluciones confinados en sus habitaciones. Solo las abandonaban para bajar al comedor, donde por turnos se servía a los huéspedes desayuno, comida y cena. Allí fueron testigos de algunos pequeños incidentes protagonizados por turistas extranjeros que no entendían las restricciones.

Finalmente, los Gutiérrez encontraron la posibilidad de viajar haciendo escala en Madrid. El desplazamiento tampoco fue idílico, porque en el vuelo desde Gran Canaria una pasajera extranjera tuvo un enfrentamiento con la tripulación que obligó a la intervención de la Guardia Civil a la llegada a Barajas. Tras pasar la noche en el aeropuerto, por fin esta mañana Evaristo, Tere y Almudena lograban llegar a casa para pasar el confinamiento.

Muchos turistas españoles, alguno de ellos asturianos, siguen lanzando mensajes desesperados para intentar volver a España desde diferentes puntos del mundo. La ministra de Exteriores ya ha garantizado que ninguno de ellos quedará tirado.