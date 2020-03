Manu Hernando: "Hago la guarra en el FIFA, me gusta picar al rival"

Manu Hernando está de dulce: es titular indiscutible, metes goles y ahora, además, le han seleccionado para representar al Racing en el Trofeo Carranza solidario del FIFA 20 de la Play Station 4 que enfrentará a un jugador de cada equipo de LaLiga Smartbank.

No tuvo competencia en el vestuario, que al tener bastantes veteranos, sus compañeros pensaron en el joven central palentino para representarlos. No ha ocurrido lo mismo en el Girona, que han tenido que jugarse la participación en un duelo Valery y Gumbau, con victoria del primero.

Manu debutará el sábado contra el ganador del enfrentamiento entre el Girona y el Almería. Este último lo dirigirá su amigo Lazo, al que conoce bien de su pasado en las categorías inferiores del Real Madrid.

Sobre cual es su forma de jugar al FIFA, Manu es sincero: "Yo si puedo hacer la guarra, hago la guarra. Al hacerlo, jodes más al rival que es lo que me gusta y en el FIFA vale todo".

"La guarra", que en el argot de este videojuego es el clásico pase "de la muerte", crea mucha polémica entre amigos cuando tienen que enfrentarse, algo que no le importa demasiado. "El que diga que no vale la guarra que se vaya a su casa a jugar solo, aquí se juega con todo", comenta Hernando entre risas.

La alineación que ponga Manu puede provocar piques en el vestuario, pero él dice que eso ya está hablado. "No va a haber ningún problema en el vestuario, voy a elegir por estadísticas de cada jugador en el videojuego, pondré a los más rápidos y a los que más habilidades tengan", apunta.

La papeleta que tiene el representante racinguista por delante va a ser complicada, porque los jugadores del Racing en esta videoconsola tienen medias más bajas que los del Girona o Zaragoza, pero Manu le quita importancia: "Eso no es excusa, lo importante es saber jugar y manejarse bien". En este torneo, no ocurrirá como en el profesional en el que participó @JRA10 en representación del cuadro cántabro, donde se dejó las mismas medias a todos los jugadores de todos los equipos.

El FIFA está siendo un desestresante importante para Manu Hernando durante esta cuarentena que está pasando en Palencia junto a su familia. "Aunque no jugase el torneo, me paso las tardes jugando con amigos para no aburrirme durante el día. Juego mucho al Ultimate Team y me creo un equipo con jugadores del Madrid, Barça, Manchester City... Y si tengo que jugar con equipos del FIFA, suelo coger el Racing porque me gusta jugar con mi jugador", explica.

En definitiva, el palentino participará en este torneo benéfico, con el que, como dice, "trataremos de pasar un buen rato y colaborar entre todos para sacar un buen porcentaje de donaciones". El torneo se podrá seguir en los perfiles oficiales del Cádiz en Twitter, Facebook, Youtube y Twich.