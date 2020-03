El PP propone un plan de 72 millones para reactivar la economía de València

El Partido Popular ha presentado este martes su paquete de medidas fiscales para reactivar la economía de València tras el coronavirus lo antes posible. Su portavoz, María José Catalá, ha explicado las 43 propuestas, por valor de 72 millones de euros que, deberían empezar a tramitarse ya para que estén listas en dos meses. Entre las medidas, destaca la bajada del Impuesto de Actividades Económicas en un 25% para las empresas que hayan tenido que parar o la reducción al mínimo del Impuesto Tracción Mecánica a los vehículos vinculados con empresas.

En este paquete se incluyen algunas medidas que no fueron tenidas en cuenta por el gobierno local en el pleno de la semana pasada, como la paralización de la subida de impuestos prevista para este año, que según Catalá ahorraría más de 150 euros a cada ciudadano. La portavoz popular explica que su partido apuesta por reducir impuestos en vez de aumentar las subvenciones. También propone medidas de estimulación económica, como exonerar definitivamente el pago de las tasas de mercados o de terrazas, o reducir los impuestos a las empresas que soliciten licencias para poder desarrollar su actividad en la ciudad.

El PP ha pedido una Comisión de Hacienda para presentar este plan y poder dialogarlo con el equipo de gobierno. Catalá insiste en que es el momento de pensar en la reactivación económica para que las medidas no lleguen tarde y, aunque reconoce que la situación financiera del Ayuntamiento será difícil tras la crisis, asegura que hay dinero suficiente para llevar a cabo este plan.

Vilar critica las "ocurrencias" del PP

Desde el gobierno local, el concejal de Hacienda, Ramón Vilar, lo considera "una ocurrencia" y pide más rigor al PP porque, asegura, estas propuestas llevarían al colapso a las cuentas municipales. Asegura que esto no es una apuesta a ver quién baja más los impuestos.

En este sentido, incide en que la situación actual "no tiene nada que ver con el momento en el que se aprobó el presupuesto" pero ha señalado que las propuestas "se tienen que hacer con rigor y responsabilidad". "Las ocurrencias de la dirigente del Partido Popular, María José Catalá, conducirían el Ayuntamiento al colapso", advierte y pone como ejemplo, que "no se podría hacer frente al pago de nóminas ni de las contratas municipales".

Luto oficial

Aparte de las medidas económicas, el Partido Popular también pide que, como ha hecho la Comunidad de Madrid, se decrete el luto oficial en la ciudad y las banderas ondeen a media asta hasta que termine la crisis sanitaria.

Y sobre el posible ERTE de la EMT de València, María José Catalá no ha confirmado si su partido lo apoyaría o no, pero en todo caso cree que los miembros del equipo directivo deberían ser los primeros en salir si se aprueba un despido temporal. También exige a la dirección más diálogo porque, asegura, no se han puesto en contacto con los consejeros que el PP tiene en esta empresa municipal.