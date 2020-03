Airbus reduce al mínimo su actividad tras el decreto del Gobierno

El Real Decreto del Gobierno de España ha obligado finalmente a la aeronáutica Airbus, una de las mayores compañías del país, a cerrar gran parte de sus plantas y reducir al mínimo su producción. Todo después de que la empresa cerrase temporalmente una semana pero reabriese sus puertas a pesar de las críticas de los trabajadores. El sindicato CGT, de hecho, convocó una huelga indefinida desde este lunes que finalmente ha cancelado habida cuenta de las medidas marcadas por el Ejecutivo nacional.

Este es el acuerdo alcanzado tras la publicación del RDL 10/2020. Se mantiene el acuerdo alcanzado el 27 de marzo, variando los servicios mínimos según la paralización industrial que se ha decretado por el Gobierno. pic.twitter.com/IABo1VSmNU — CCOO Airbus Interempresas (@ccooInterempAir) March 31, 2020

Ahora una parte de los sindicatos ha acordado una serie de medidas con la dirección de la empresa para garantizar una parte del trabajo de producción en las plantas de Airbus de Getafe, Illescas y Barajas. Aunque se hace en medio de una división sindical debido a que un acuerdo previo, firmado el 27 de marzo, fue anunciado por unanimidad de los cuatro sindicatos del comité pero más tarde UGT y SIPA denunciaron suplantación de identidad.

Así las cosas, el nuevo acuerdo ha sido firmado por CCOO y ATP-SAe, no obstante mayoritarios en el comité, y fija unos servicios mínimos basados en el decreto del Gobierno. De esta forma divide en cinco grupos a los empleados: trabajadores indispensables para el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, que deberán acudir a los centros como fija el Real Decreto; trabajadores indispensables para la preservación de los aviones, que también deberán acudir; personal de producción que no está obligado a ir a su trabajo, en cuyo caso se negociarán medidas de flexibilidad a la hora de recuperar las horas perdidas; trabajadores que no pueden teletrabajar desde casa, para los que también se negociarán medidas de flexibilidad cuando recuperen las horas; y empleados que sí pueden realizar su labor desde casa, a los que se les mantiene una jornada de 8 horas.

Al final se consiguió por lo civil o por lo laboral, la#HuelgaPorSalud, se desconvoca, valió la pena, #Airbus cerró, pero volverá si el retorno a la actividad el 14 abril todo sigue igual #QuedateEnCasa pic.twitter.com/k9OL86NNAY — CGT (AIRBUS Getafe) (@cgtgetafe) March 30, 2020

Este nuevo acuerdo se basa en el anterior de 27 de marzo que fijaba que los trabajos se limitarán a las “áreas críticas o esenciales de producción o ensamblaje” y siempre se intentará incrementar el volumen de trabajo teniendo en cuenta las medidas de prevención laboral frente al coronavirus. También acordaban recuperar las horas productivas no realizadas desde el 13 de marzo a través de medidas de flexibilidad como canjearlas por días libres o de vacaciones.

Por su parte el sindicato CGT, en el comunicado en el que anuncia la desconvocatoria de huelga, recuerda que ellos apostaron por que su actividad “no era esencial y el hecho de acudir a nuestra instalaciones suponía un grave riesgo”. También reflejan que, precisamente, la huelga daba cobertura para no ir a trabajar, aun a costa del sueldo.

Según los datos aportados por el comité interempresas la semana pasada, en total se registraron 120 positivos en la planta de Getafe, a los que se sumaban 101 trabajadores más en cuarentena con síntomas y otros 430 en cuarentena sin síntomas pero que tuvieron contacto con personas o zonas de riesgo. En el caso de las empresas auxiliares, los positivos registrados eran 13 y los trabajadores en cuarentena 81, únicamente en Getafe, el centro más afectado por el virus y el que más trabajadores concentra de toda España.