A BOCA LLENA

Remedios Zambrana es hija de Pepa, la señora que desde hace casi cuarenta años sirve menús caseros y económicos a su fiel clientela en su restaurante de la plaza Madre de Dios, en Jerez. Cuando a principios de los noventa se casó, su madre le animó a que saliera del negocio familiar, Casa Pepa, y montara el suyo propio. Y eso hizo. Aceptó el reto de competir con la mismísima pizzería Capri y su filial del restaurante Savarín (ambos ya desaparecidos), encontró un modesto local en la misma plaza y se especializó en una cocina italiana que ya empezaba a tener bastantes adeptos en nuestro país.

Como anécdota, quince días antes de abrir el restaurante, éste no tenía nombre aún. Habían pensado en algo parecido Zambrana o Zambra, pero una amiga suya pintaba azulejos y le regaló uno con el dibujo de una mujer en el que rezaba el nombre de Marruzella, que es María en italiano. Le gustó y así se le quedó hasta hoy, siendo conocido y reconocido en media provincia de Cádiz.

Como todos los comienzos, los de Maruzella tampoco fueron fáciles. El pequeño local daba para lo que daba y les obligaba a servir también a domicilio. Para ello se hicieron con ocho motos de segunda mano del Telepizza y la cosa fue a más. Tanto que desde 2001, Marruzella diversificó el negocio abriendo su línea fast food para recoger y para repartos a domicilio. Actualmente, sólo en Jerez cuentan con una treintena de motocicletas de reparto y esta línea de negocio representa el 80% de todo su volumen. En 2014 abrieron local en Cádiz, concretamente en la plaza Ingeniero La Cierva, y en 2017 lo hicieron en Sevilla, en la calle doctor González Caraballo, ambas con gran éxito de ventas.

En Jerez, la carta del restaurante y del fast food, aunque comparten platos en común, no son necesariamente la misma. Así, en el restaurante no sirven pizzas de medio metro, de la misma manera que tampoco llevan a casa los revueltos por razones obvias. El modelo de negocio en Cádiz y en Sevilla se limita sólo al servicio a domicilio, que es la línea donde Marruzella pretender seguir creciendo con la apertura en la capital sevillana de tres locales más, conscientes del potencial y el enorme recorrido que sigue teniendo esta forma de disfrutar de la comida.

En la primera semana de la crisis del coronavirus, el reparto a domicilio cayó en Jerez hasta un 50%, pero paultinamente se ha ido recuperando y ahora se sitúa en un 30%, frente al 25% de pérdidas en Cádiz y Sevilla.

Me he decidido a pedir las especialidades de la casa que me aconseja Remedios. Lógicamente, no puede faltar la pizza de medio metro (40x40 y cuadradas), pero tampoco la hamburguesa California que están lanzando esta semana, o uno de sus ricos y contundentes burritos de un kilo.

Casi todos los platos pueden elaborarse al gusto del cliente a través de la app de Marruzella. En ella es posible encontrar siempre promociones. Esta semana por ejemplo, además de tazas de desayuno por un euro más, tienen una veintena de palomitas de pollo a 3 euros, 10 alitas de pollo a 6 euros, la nueva hamburguesa California a 4,90, los helados de Bend & Jerry´s por 3,50 o el pan de ajo con queso a 2 euros.

Además, en la carta podemos encontrar hasta más de una veintena de sugerencias: alitas de pollo, arroces fritos, croquetas, nachos y patatas con diferentes tipo de salsas. También pizzas medianas, gigantes, de medio metro y calzone; hamburguesas, sándwiches, baguettes, kebab, burritos, carnes, pasta, ensaladas, salsas, postres y bebidas.

Hemos decidido pedir una pizza medio metro Tiberiana (13 euros), que tiene como ingredientes, además de la mozzarella y el tomate, huevo batido, jamón york y chorizo. La masa es fina, pero no exactamente crujiente. Está bien colmada de ingredientes, con el huevo batido compartiendo en armonía protagonismo con el queso suave y los taquitos de fiambre dando sabor al plato. Ha perdido mucha temperatura hasta llegar a casa y la hemos metido unos minutos en el horno. No decepciona una de las especialidades de la casa. Más bien al contrario.

Los fines de semana, las medio metro están a 10 euros. Ahora bien, si le gustan las emociones fuertes, yo me atrevería con una XXL, cincuenta centímetros de circunferencia que, eso sí, no pueden llevarle a casa porque no cabe en la caja de la moto.

El famoso burrito mexicano (4.95) me aconseja Remedios que lo pida al gusto a través de la aplicación del smartphone. La torta de trigo viene en este caso generosamente rellena de carne mexicana, arroz, frijoles, lechuga, salsa de yogur y láminas de pollo. Lo compartimos entre los seis y sobra. De los platos imprescindibles de la carta.

Los nachos Puebla (4.95 euros) presentan las tortitas de trigo bañadas en salsa cheddar y carne con chile, pero mantienen el tipo y el crujiente a pesar de la cantidad de salsa que traen. Muy conseguidos.

Me han hablado maravillas de la hamburguesa California. En realidad, su nombre es Burger Doble California (4.90). Dos hamburguesas de ternera, cheddar, queso Gouda, bacon, cebolla crujiente y salsa barbacoa. Un suculento bocado cuyo contenido piramidal aguanta con estoicismo un pan con sésamo. Excelente resultado.

Cerramos con un sándwich Club (4,25) al que le falta un ingrediente que siempre he pensado que le sobraba a este tipo de bocadillos, el queso en loncha que nada le aporta y que de hecho no tiene cabia en el original Club Sandwich americano. Ensalada de pollo, jamón york, bacon y huevo cocinados en su punto y dispuestos ordenadamente en los dos pisos del emparedado. Muy correcto.

El pedido ha llegado a casa templado tirando a frío. Desconozco si es problema de la ruta de reparto o de los envases. En cualquier caso, es una lástima ya que a una temperatura más apropiada disfrutaríamos aún más de una experiencia gratificante para romper con la monotonía de estos días. Si se me permite el consejo, habría que darle una vuelta.

Además de los puntos de venta de Jerez, Cádiz y Sevilla, el grupo pone también a disposición de los clientes jerezanos los menús diarios de Casa Pepa (9,50 y 7,75 el medio menú), que pueden consultarse a diario en la página de Facebook y que consisten en cinco primeros y cinco segundos a elegir, postre y bebida. Cada día, tras salir de la oficina a eso de las tres, Remedios es una de tantas personas que lo disfruta.