Diario de una periodista confinada: quinta semana

Día 31 (13/04/2020)

Se cumple un mes de confinamiento. 31 días desde ese viernes, 13 de marzo, en el que algunos niños fueron al cole "de forma voluntaria" a recoger sus libros... y otros consideraron que hay muchas cosas voluntarias en la vida, mucho más interesantes, que ir un viernes al cole. En mi casa hubo empate, uno a uno, pero unanimidad en que a día de hoy lo echan de menos. Hoy escribo mi diario mientras inflo una montaña de globos. No, no es para celebrar el mes confinados... es para celebrar que hace ocho años nació un rey. Al más pequeño de los diez primos le toca cumplir en confinamiento. Cabal, algo tímido, pero también temperamental y seguro de si mismo, a veces le toca poner la cordura a esto y otras darse cuenta de que en la tómbola de hermanos le tocó el más bueno de todos. La situación de encierro ha hecho que muchas casas hayan celebrado cumpleaños en la intimidad. Ésa que nos ha sido robada por los macrocumples en macroinstalaciones, los supermegajumps, los animadores impersonales, los gritos pactados y los sillones ficticios de rey por un día.

Hoy ahí fuera sigue todo igual. Con algo más de actividad, nos dicen que ha vuelto la construcción y la industria, aunque yo no puedo salir para comprobarlo. Ha amanecido muy gris, pero finalmente ha salido el sol. Sí, compruebo que la vecina de enfrente ha vuelto a levantar su persiana a las ocho en punto. Ajena a la radio que tiene montada enfrente de su ventana, se ha puesto a estudiar. Oposiciones quizás. Hoy las de funcionarios de prisiones llevan incluidas las clases prácticas. Hoy se han vuelto a formar las colas de gente en la acera del supermercado y en la de la frutería, personas separadas y con mascarillas, una imagen que ya no llama la atención. Dicen que acostumbrarse es otra forma de vivir.

Tras una Semana Santa atípica, no ha habido huevos de pascua, ni procesiones, pero sí buenos amigos que dejan roscones y pan, y entre las fotos de los grupos descubrimos tradiciones que no conocíamos, como el bolo de Pascua. Tardes de clásicos que nos recuerdan que Espartaco existe e hijos que te sorprenden diciéndote que eres la mejor cocinera del mundo... Cosas del confinamiento. Pequeñas cosas, como los abrazos nerviosos de ayer, que hacen más grande nuestra vida y más intensos nuestros recuerdos. El cumpleaños de hoy lo recordaremos siempre. Más austero que nunca, será sin duda el más especial. Lo de los globos improvisados que han llenado la casa de rojo... lo cuento en privado. Gracias por tener recursos de "Guerra". Ha sido un día más o un día menos. Que la radio no pare.