A punto de cumplir el primer mes del confinamiento y las muestras de solidaridad y ayuda en medio de la pandemia por el coronavirus se multiplican. Benjamín de la Mata es un chef malagueña. Su restaurante, en el barrio de Nueva Málaga -en la capital de la Costa del Sol- esta cerrado como todos los demás establecimientos del sector.

Montañas de bocadillos que reparte a diario de forma gratuita en Málaga / Cadena SER

En su interior puede cocina para repartir pedidos a domicilio. Sin embargo, Benjamín de la Mata ha decidido dejar los fogones para hacer, a diario, unos tres mil bocadillos que reparte a diario entre personas sin recursos, sin hogar, que duermen en las calles de esta ciudad o en alberges. Su iniciativa surge tras comprobar como la cuarentena ha dejado a muchas personas sin lugar donde ir y comer.

El chef ofrece los bocadillos a las puertas de su restaurante / Cadena SER

Muchos centros sociales de ayuda han tenido que cerrar sus puertas en las últimas semanas por el estado de alarma. Los colectivos -ong- de ayuda a estas personas han cerrado sus puertas o han tenido que reducir, a la mínima expresión, su colaboración artruista. Solo en Málaga capital se calcula que, cada día, unas 140 personas duermen en la calle, en un banco, junto a un cajero o debajo de un puente. Además, los alimentos que elabora se reparte entre comedores sociales, diferentes asociaciones de Málaga (Asilo de los Ángeles, Cruz Roja, Asociación Asperones, etc...) que atienden a muchas personas sin recursos económicos, por tanto, sin nada que llevarse a la boca. En muchos casos se trata de familias con varios hijos.

El chef usa los alimentos más básicos (pan de molde, queso, mantequilla, mortadela...) para poder hacer los alimentos que reparte gratuitamente y que también deja preparados, envuelto en plástico y con la fecha de elaboración a la entrada de su local, en la calle José Iturbi número 5 de Málaga capital, para que quien lo necesite su autosirva. La iniciativa ha tenido gran difusión en las redes sociales. Todo comenzó hace unos días con la elaboración de los primeros cien bocadillos, y ya realiza -él solo- tres mil cada jornada. Ahora pide colaboración para poder contar con el material necesario para seguir ayudando y aportar su granito de arena en medio de esta crisis sanitaria.

El propio cocinero profesional publica en sus redes, cada día, un decálogo sobre la ayuda que necesita: "No acepto dinero bajo ningún concepto, ni bizun, ni transferencias ni nada similar... solo alimentos. Os muestro los productos que me vienen bien por precio, elaboración, almacenaje y distribución. Pan de molde familiar, mantequilla grande, tranchetes, "tubos" de 2 kilos de york y pavo. Cuando hagais la compra me avisais y un motorista de reparto pasará a recoger la compra. La comunicación, por favor, que sea via 'wasap' para poder hacerlo de forma ágil, yo estoy solo en el restaurante para todo. Material sanitario, mascarillas, gel y guantes que será llevado a hospitales de Málaga. Material seco que no requiera refrigeración -tipo legumbres, cereales, arroz, latas, conservas, leche, etc..- esto será llevado al comedores sociales de Málaga que están haciendo reparto a personas y familias. Con todos los que colaboramos haré una lista para teneros informados de como evoluciona el asunto. Responsabilidad: no os pongais en riesgo para participar, usad los canales seguros de distribución y ante todo protegeos a vosotros y a vuestras familias. Anonimato: no haré ningún tipo de publicidad de colaboradores esto es donación no promoción. Si os pido difusión en redes para llegar al máximo de personas posible. No entro en controversias con nadie a quien le parezca mejor otra forma u otros medios me parece fantástico, cada uno ayudamos donde podemos. Cuando todo esto termine lo que sobre será entregado en centros sociales. Si sabeis de personas en la calle dadme datos precisos para intentar hacerles llegar ayuda. Os agradezco anticipadamente la ayuda ya que solo no puedo", concluye el chef.