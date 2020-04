Diario de una periodista confinada: sexta semana

Día 38 (20/04/2020)

Es lunes y escribimos ya la sexta semana encerrados. En confinamiento podría parecer que el fin de semana es igual al resto de días de la semana, sin embargo, no lo es cuando el ritmo de vida viene marcado también por el trabajo y las tareas escolares. Lunes gris y 38 días después podemos decir que hemos escrito a personas con las que hacía años no contactábamos para saber qué tal está y vamos conociendo a vecinos en sus ventanas en los que nunca nos fijamos. Una reflexión que también hacen los niños a las 8 de la tarde.

20 de abril de 2020, no de los noventa de Celtas Cortos, ni tampoco de 1981 como cantaba Serrat, pero con paralelismos que resultan sorprendentes. Hoy volvemos a escribir cartas, las manzanas que compramos tampoco tienen olor, nadie conoce al vecino y a los viejos se les aparta después de habernos servido bien. Hoy más que nunca vivimos agonizando en un mundo en el que todo es desechable y provisional. Y después de ésta, saldremos más dañados que sabios, a pesar de que los retos vayan sumando enteros en el subconsciente de los seres humanos, optimistas por naturaleza. La cabaña de Turmo ha desaparecido y la tierra ha caído en manos de unos locos con carnet y a mí... no me salen las cuentas. No pienso hacer calendarios y si tengo que dar un consejo es que cuiden de la gente que les importa. La crisis evolucionará pero la gente de verdad permanece, igual que esas canciones que marcan fechas sin saber cuándo se las escuchará. Ha sido un día más o un día menos. Que la radio no pare.