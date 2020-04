ASAJA aplaude la reducción fiscal que evitará al campo leonés declarar a Hacienda una mala cosecha

Atendida una de las peticiones más importantes de los agricultores en las tractoradas de febrero y marzo que tuvieron lugar en León y en Ponferrada, respectivamente. El Gobierno ha aprobado unas reducciones de módulos que se traducen en una disminución proporcional de la base imponible de los rendimientos de la actividad agraria, y por tanto, del resultado de la declaración del IRPF 2019. Para que se hagan una idea de cada cien euros facturados en frutales sólo pasarán a base imponible 7 euros, con lo que es muy difícil que un agricultor tenga que pagar a Hacienda por la pasada cosecha en el campo leonés, según explica el responsable regional de Asaja, José Antonio Turrado.

Asegura Turrado que es una concesión muy importante porque se da marco oficial a la posibilidad de que quien no haya obtenido beneficios no tribute, "algo que era necesario porque aunque es lógico no se puede hacer si el Ministerio no lo dice". Así pués, mantiene, su valoración es positiva en su cojunto y teniendo en cuenta que hay dos subsectores de excepción: el forraje y el lúpulo.

Para aplicar la rebaja, se han tenido en cuenta daños climáticos y otro tipo de adversidades, como los derivados de problemas de mercado.

Y a pesar de las consecuencias del Covid-19, hay otro dato positivo, León amortigua la caída de venta de tractores en el mes de marzo. En León el descenso fue de un 27,7 por ciento frente a la bajada de un 44,25 por ciento de España, pero además, la gráfica con relación al primer trimestre del año anterior supone en la provincia un aumento del 21,8 por ciento, al pasar de la matriculación de 32 unidades de 2019, a 39 que se han matriculado este año. Eso sí, en marzo se compraron 13 tractores nuevos en la provincia de León, pero la cifra se queda pequeña si la comparamos con los 43 que se adquirieron ya usados, bien bajo la modalidad de compra venta o herencia.

En opinión de ASAJA, de no ser por la crisis sanitaria, que está acarreando una durísima crisis económica y social, el mercado de maquinaria agrícola hubiera presentado unas buenas expectativas en la provincia de León en esta primera parte del año. Y hubiera sido así por las expectativas de una razonable cosecha en la agricultura de secano, por la finalización de una buena cosecha de maíz, por el buen estado que presenta el campo de cara al inicio de la nueva campaña en la agricultura de regadío, y por unos mercados ganaderos con cierta estabilidad. A día de hoy, todo esto se ha truncado, porque aun contando con que puede haber buenas cosechas, la comercialización de los productos se va a complicar enormemente y las producciones ganaderas han comenzado ya con una caída empicada en las cotizaciones. A todo esto se suma la incertidumbre general y consecuencia de ello el miedo a hacer inversiones.