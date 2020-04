Presencia de coronavirus en 64 residencias de Extremadura

El consejero de Sanidad y vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha profundizado en su comparecencia de hoy en el estado de las residencias de mayores de la región.

Entre los datos ofrecidos por el consejero se encuentran que “64 residencias han tenido en algún momento algún residente positivo por covid-19”, mientras que el número total de infectados ha sido de 474 personas. Desgraciadamente de ese número de infectados han sido 297 los residentes que han fallecido infectados con covid-19 y 164 los residentes que han fallecido sin que hubieran sido infectados por el virus.

Ante esta situación no se plantea la junta “cambiar el plan de contingencia” y de aislamientos en las propias residencias ya que “un domicilio no es ni mucho menos mejor que una residencia, ni un hotel hospitalizado no es mejor que una residencia” siempre y cuando los centros residenciales “reúnan las condiciones para el asilamiento”.

Residencias especial atención Extremadura - Coria - Virgen del Puerto. Plasencia - Los Pinos. Plasencia - Talayuela - Arroyo de la Luz - Garrovillas de Alconetar - Cervantes. Cáceres -“El Cuartillo”. Cáceres - Santiago de Alcántara - Domus. Badajoz - Buenos Aires. Valencia de Alcántara - San Pedro de Alcántara. Valencia de Alcántara

A este respecto se ha referido Vergeles a los pisos tutelados donde “hemos tenido que sacar a los residentes negativos” para dejar en esos pisos “a los pacientes positivos” y así poder proceder al “aislamiento”.

Este plan de contingencia sigue manteniendo el que no se puedan desarrollar visitas a los residentes “por no introducir más factores de riesgo epidemedeológico” ni tan siquiera “en los últimos momentos de vida” de los residentes. Una medida que es “a día de hoy” aunque su mantenimiento dependerá de la evolución de la pandemia.

De la misma manera, según las órdenes del Ministerio de Sanidad "las residencias están cerradas" para que los pacientes que aunque estén con "resultado negativo" puedan ir a sus domicilios o a los de los familiares. Además, el consejero ha destacado que las residencias de Extremadura "están desinfectadas", se está produciendo "un aislamiento efectivo" y, por tanto, "en esas residencias se está seguro de las personas que se están testando y las personas que están en la zona de limpio están más seguras que en un domicilio".

El Cuartillo de Cáceres

El consejero, a pregunta de los periodistas, ha hecho hincapié en la situación en la que se encuentra el Centro Residencial Asistido de Cáceres, conocido como “El Cuartillo”. Una residencia en la que han fallecido un total de 56 personas, de los que con coronavirus han sido 51 personas y 5 personas “han fallecido por otras causas”.

En esta residencia, una de las más grandes de la región con 320 plazas, hay 246 personas aisladas mientras que 71 de los residentes han dado positivo por covid-19. El consejero ha recordado que la media de fallecimientos mensuales en dicha residencia de “25 personas en una sin covid”.

Vergeles además ha destacado que “todos los pacientes sospechosos de tener Covid” o aquellas personas “que han fallecido sospechosos de covid” se les ha diagnosticado con la prueba PCR.

Sobre la comunicación entre los residentes y los familiares hoy entran en funcionamiento “5 tablets” que aporta la Diputación Provincial de Cáceres para poder desarrollar videollamadas con las familias. Aunque el consejero ha recordado que “las videollamadas entre residentes y familiares son muy complicadas en la comunicación porque las personas que allí residen son personas que tienen un deterioro cognitivo importante o un grado de dependencia importante”.

El consejero ha destacado que los “excelentes profesionales” de esta residencia “están haciendo todo los posible para que las familias tengan la comunicación adecuada”.