Profesionales y amigos de "Abocallena" muestran sus preferencias y piden a sus establecimientos favoritos que resistan

A cualquier hijo de vecino le van a faltar piernas, calle y metros de barra para salir corriendo escaleras abajo a darse el gustazo de reencontrarse con su bar preferido cuando todo esto pase. Deseosos como estamos de volver a vernos las caras, a abrazarnos, a besarnos, a conversar, y porqué no, a discutir, no se me ocurre un lugar mejor para hacerlo que en nuestro particular cuartel general, allí donde es fácil dar con nosotros, si no a menudo sí bastante de vez en cuando. Vaya por delante que ningún virus, por mucho que haya puesto en jaque a toda la Humanidad, podrá acabar de la noche al día con la bien ganada fama fruto de muchos años y muchas horas de trabajo de los bares, restaurantes, mesones, ventas y gastrobares de esta provincia. Referencia, entre otras muchísimas cosas, de una cocina y una gastronomía cada vez más conocida y reconocida. De momento, la espectacular materia prima de la que disfrutamos sigue ahí, y el talento de los profesionales también.

Arooz bogavante de Avante Claro. / Cadena SER (Cadena SER)

Por eso hemos pedido a los profesionales y amigos de "Abocallena" que compartan con nosotros, con ustedes, la visualización de ese instante para cuando llegue, esperamos que más pronto que tarde.

El chef Ángel León, con sus bien ganadas cuatro estrellas Michelín, duda entre una multitud de bares antes de decantarse, "si tengo que elegir uno me encanta desayunar en El Potaje, a la entrada de El Puerto de Santa María, que pone los mejores molletes del mundo con tomate rallado, aceite de oliva, pedazo de zumo y pedazo de cortado. A partir de ahí podría elegir veinte más, pero el primero será El Potaje".

Barbiana / Cadena SER (Cadena SER)

Fran Senra es fundador de Conservas Senra, los auténticos guisos marineros sanluqueños en tarro de cristal. Como los chocos al pan frito, que están arrasando al igual que su última incorporación, las espinacas con garbanzos. Asegura que en cuando termine la cuarentena y reabran los bares se irá de cabeza a tres tascas del Barrio Alto de Sanlúcar de Barrameda. Allí, entre copas de manzanilla, pasará por Los Aparceros, "que tiene fama por el ajo que hace Manolo". A apenas cincuenta metros, en Manolito Damián, más ajo, pero de papas esta vez, y algún que otro plato de arroz de los que preparaban los fines de semana. Cerraría en lo de la Beli, "una cocinera sublime".

Agustín García Lázaro, ecologista y que fuera hace quince años defensor del ciudadano, está deseando volver a desayunar en La Corona. Es una cafetería, pero también panadería y pastelería, en el jerezano Paseo de las Delicias. Echa de menos los molletes y el pan integral con mermelada, "pero sobre todo los xuxos recién hechos y los pasteles de chocolate los domingos. Esta Semana Santa se me ha hecho larguísima sin sus torrijas, para mí las mejores de Jerez".

Desde Madrid, un gaditano, Antonio Hernández-Rodicio, director de Eventos del Grupo Prisa, está dispuesto a seguir haciendo patria chica. En cuanto haya luz verde, lo pueden encontrar en Surtopía, en la calle Núñez de Balboa, "el corazón de Sanlúcar de Barrameda en la capital donde Pepe Calleja se merece que vayamos todos los días a hacerle la ola". Y en cuanto vuelva a su tierra, que le busquen en un clásico, La Cepa Gallega de la calle Plocia, "un templo de la amistad donde se beben unos jereces magníficos, acompañados de buenas conservas y chacinas, y en un sitio tan estrechito donde es imposible no darse abrazos".

Y de un gaditano afincado en Madrid a una madrileña residente en Jerez. Elvira García, propietaria de los embutidos veganos Charcuterra, apuesta por volver a pisar más pronto que tarde la Abacería de la Cruz Vieja, que está cerca de su casa y es lugar habitual de culto al que acude a menudo con una vecina y amiga. Pero otro que echa de menos es La Quesería de la calle Honda, donde Juanma les procura un género de la máxima calidad. Me permito recordarle que durante la cuarentena tienen servicio a domicilio llamando al 686 956 094. Me da que le he alegrado el día.

Juan Alberto Izquierdo, gerente de Urban Rota y presidente de la Asociación de Empresarios, Comerciantes e Industriales de Rota, tiene claro que cuando se levante el confinamiento lo primero que hará será ir con la familia al bar La Gaviota, en el hotel Playa de la Luz, para sentarse en su privilegiada terraza, contemplar y oler el mar y disfrutar de su carta de tapas y raciones en un entono privilegiado. Sin salir del triángulo mágico, José Luis Torres Bustillo, director del concesionario Honda Autovin, tiene claro que disfrutará de la variada y rica gastronomía que ofrece cualquiera de los establecimientos de la plaza del Cabildo, en Sanlúcar de Barrameda, "en especial en el Barbiana y en Balbino, donde disfrutará de sus maravillosas tapas con manzanilla La Goya muy fría".

Más que una opción concreta, Angélica Jódar, asesora gastronómica en Comer de Lujo, aconseja una ruta por Jerez que comenzaría ineludiblemente en La Moderna "con un copazo de amontillado" en tertulia con Alfonso, Atilano y Fernando, y luego se irá de tapas por los bares de la recoleta plaza Rafael Rivero y de la plaza Plateros, para terminar almorzando en Las Banderillas, un bar con una estupenda cocina casera y buen producto en la calle Caballeros. Después de una buena siesta recuperadora, no duda que cenará en Mantúa o en La Carboná, que es poco menos que apostar sobre seguro.

Mi compañera de Radio Jerez, Ana Huguet, tiene claro que después de este largo confinamiento sin salir de casa volverá rauda a su Cádiz natal. Y lo hará haga sol, llueve o relampaguee. Quizás por ello tiene pensados dos planes. El primero, si hace sol, le llevará a La Despensa, en el paseo Marítimo, en una mesa fuera con el sol dándole de lleno y comiendo sus espectaculares coquinas de Isla Cristina. Eso sí, antes disfrutará de un Tío Pepe muy frió con unas aceitinas y unas patatas fritas en la plaza Asdrúbal. El plan B, en caso de que haga malo, consiste en dirigirse al mismo centro de Cádiz, concretamente a la calle Zorrilla, a La Gaditana, a por un plato de mojama y unos chipirones a la plancha. Justo al lado, en el Nuevo Anteojos, tendría una cita segura con la pescadilla frita. Si deja de llover, cruzaría a la Alameda y en el quiosco, café y copa con toda la familia, "y achucharlos y darles besos apretados a todos, los que nos están faltando estas últimas semanas".

Por su parte, el director de la Escuela de Hostelería de Arcos, Antonio Orozco, reconoce que cuando todo esto termime están deseando "locamente echar un ben rato en la taberna de los jóvenes flamencos, tomarme una buena copa de vino, escuchar la buena música que se pincha allí, comerme una de las tapas increíbles que preparan en su mini cocina, y estar codo a codo con toda la peña que tanto arte tiene y a los que echo tanto de menos".

Luis Arriaza, el popular Patillas, propietario de El Tabanco de la plaza Rivero, quiere saldar cuanto antes su deuda con La Moderna: "todos los años ponen el cartel de Semana Santa del Tabanco en un lugar destacado, pero esta vez por las circunstancias no ha podido ser, y se lo quiere dar en mano. Después, que hablan el oloroso y las lagrimitas de pollo.

Gabriel Raya, director de Marketing de bodegas Yuste, no lo duda: "regresaré a Bajo de Guía, al restaurante Avante Claro, a disfrutar de una copa de manzanilla en rama de bodegas Yuste, unos langostinos de Sanlúcar recién cocicos, la morcilla de atún y un tradicional guiso marinero".

El delegado de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, lo tendrá más a mano: "al lado de mi trabajo en la Once, en la calle Porvera, a ver a mi amigo Manuel Porrones, en su bar Chiquitito, a comerme la maravilla de ensaladilla que hace Charo su mujer, un buen cordobés, una musaka o un serranito, con una cervez fría y un buen fino".

Pepe Monforte, compañero de Cosasdecomé, lleva tiempo soñando con sentarse en la terraza de Casa Paco Ceballos en El Puerto, "mirando al cielo y pedirme unas pavías de merluza y su ensaladilla, me encanta esa pareja de hecho".

Por último, Manuel García Sierra, Paquiqui, y su familia lo tiene claro : "iremos al Faro de Cádiz, porque lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo, y le debo una visita a Mario, que es garantía". Ya de vuelta a la Isla, cenará en la Tapería de Javier, en la calle Real, en agradecimiento "porque lleva todo el tiempo de confinamiento distrayéndonos con sus





