Julián y Sergio nunca caminarán solos

El programa de hoy ha empezado con una canción conocida para cualquier amante del fútbol: “You’ll Never Walk Alone” de la banda británica Gerry and the Pacemakers. El tema alcanzó gran fama entre los seguidores del Liverpool FC en 1963, que rápidamente lo apadrinaron como himno, pero su valor y significado van más allá de las gradas de los estadios. Julián lo sabe bien. Él mismo ha elegido esta canción como introducción a su relato. “Alguna vez la he utilizado en presentaciones para explicar la importancia de la solidaridad entre las personas, y como nuestra historia va un poco de eso, me ha venido muy rápida a la cabeza”, reconoce en los micrófonos de ‘Hoy por Hoy Madrid’.

Julián Isla es ingeniero informático, vive en Pozuelo de Alarcón y su hijo Sergio, de 11 años, tiene un 86% de discapacidad. El lunes salieron a pasear por necesidad médica del pequeño y durante el trayecto un coche de la policía se detuvo junto a ellos. Julián pensó que les iban a pedir un informe que justificara su salida. Sin embargo, los agentes se interesaron por su estado y les dijeron que no dudaran en avisarles si alguien les increpaba alguna vez. Antes de marcharse encendieron las luces del coche para alegrar al pequeño.

A los pocos minutos Julián contó lo sucedido en un hilo de Twitter que no tardó en hacerse viral. “Cuando volvía para casa, toda la tensión y la emoción de estos días llegaron de repente, fue un momento bastante intenso. Escribí el tuit con una mano mientras empujaba la silla de Sergio. Me salió del corazón”. La publicación acumula ya más de 3 millones de visitas y está repleta de mensajes que celebran la actitud de los agentes. “Es una historia sencilla, pero por alguna razón ha tocado la fibra emocional de mucha gente”, reflexiona.

Para ellos es importante que la sociedad tome conciencia de este problema. El confinamiento se hace mucho más difícil para niños como Sergio. “Tienen una rutina determinada y el no poder ir al parque o al colegio afecta mucho a los niños con necesidades educativas especiales. Sergio lo necesita igual que sus medicinas”, recuerda el padre.

De momento nadie ha cuestionado sus paseos, pero Julián sabe que la situación es muy distinta para otras familias. “Tengo la suerte, entre comillas, de que la enfermedad de Sergio es visible, lleva una silla muy aparatosa. Pero hay otros padres que tienen hijos con una discapacidad menos evidente y que sufren los comentarios, gritos e insultos de personas que hacen un juicio de valor sin tener todas las variables”, censura.

A pesar de todo, esta experiencia les ha permitido confirmar que cuentan con el apoyo de miles de conciudadanos y la protección de las fuerzas de seguridad. La emoción surgida a raíz del tuit ha logrado incluso que un jefe de la policía se haya ofrecido a acompañarles en su próximo paseo. “Me ha parecido un gesto bonito, espontáneo y muy conectado con esta canción. Como seres humanos tenemos que detectar a la gente que pasa problemas y no dejarla sola”, expresa.

Todavía les esperan unas semanas de cierta incertidumbre y cautela cada vez que salgan a la calle, pero Julián y Sergio saben con certeza que no caminan solos.