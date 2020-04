La autoridad laboral tumba el ERTE de la EMT de València y la empresa prepara otro

La autoridad laboral tiene previsto desestimar el Expediente Temporal de Empleo que la EMT de València había pactado con los sindicatos hace unos días. Un ERTE por fuerza mayor que la empresa justificó por la caída de ingresos provocada por la pérdida de un 90% por ciento del pasaje y por la instrucción dada por el Ministerio de Movilidad de retirar transporte público de las calles de las ciudades.

Un ERTE que, tal y como se presentó, no prosperará según ha podido saber la SER, al no ajustarse a la tipología de ERTEs que prevé la normativa. La dirección de la EMT cree que esto no supondrá un contratiempo porque, ante la posibilidad de no recibir el visto bueno de Trabajo, la empresa, según ha podido conocer esta emisora, trabaja ya en un nuevo ERTE, éste por baja productividad. Este empresa y sindicatos se reúnen precisamente para tratar este nuevo escenario aunque la afección sobre la plantilla no está previsto que varíe respecto a lo acordado hace unos días.

Confirmación de la Dirección General de Trabajo

La dirección general de Trabajo confirmaba a última hora de la tarde, en un comunicado, la noticia que avanzaba la SER poco antes de las dos de la tarde: que se ha rechazado el Expediente de Regulación de Empleo Temporal por causas de fuerza mayor que había presentado la Empresa Municipal de Transportes, la EMT.

Trabajo asegura que un ERTE por causas de fuerza mayor no es aplicable en las sociedades mercantiles públicas a efectos de contabilidad, según sea la naturaleza pública o privada de su fuente de financiación mayoritaria. Según trabajo la EMT no se financia mayoritariamente por la venta de billetes sino mediante transferencias del Ayuntamiento y por ello, no resulta posible un ERTE por fuerza mayor, aunque deja la puerta abierta a un ERTE por causas productivas.

Reacciones en las filas de la oposición

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ya insinuó que esta decisión podría llegar, tras saberse que la autoridad laboral había rechazado un ERTE similar en la EMT de Valladolid. El pasado jueves, Catalá le preguntó al Ayuntamiento si había "plan B" en el caso de que se tumbara el ERTE.

Desde el Ayuntamiento se consideró "inevitable" el despido temporal ya que, en caso contrario, la EMT de València sufriría un agujero económico de tres millones de euros. Según el acuerdo con el que llegaron con los sindicatos -tras las reticencias iniciales-, la empresa complementaría hasta el 100% del salario base, prima fija y antigüedad, sin repercutir la afectación del ERTE en el abono de las pagas extra, que percibirán en su totalidad.

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, reclama, como el PP la dimisión de Grezzi y la cúpula directiva de la EMT. Cree que la EMT va a la deriva y crítica que las dos administraciones, la local y autonómica, no hayan dialogado para llevar “a buen puerto el ERTE”.