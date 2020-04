Ayuso avisa a Cs, habrá dimisiones si se demuestran "errores" en la gestión de las residencias

Las gestión de las residencias en plena crisis del coronavirus ha amplificado la mala relación entre los dos socios del gobierno madrileño, PP y Cs. Las críticas de su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs) a su propio gobierno - en la antena de la SER- dinamitaron la relación en el Ejecutivo madrileño. "Me sorprendieron esas palabras", ha dicho este domingo la presidenta madrileña, sorprendida por su "falta de información", dice, porque "ya hay sanitarios en las resdiencias y más de un centenar está medicalizadas".

Pero esta emergencia ha provocado 5.272 muertes en las residencias. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, avisa a su socio, por primera vez, no descarta que haya ceses por la gestión de las residencias, no solo de técnicos, incluso de consejeros, siempre y cuando se demuetre que ha habiado "negligencias, dejación de funciones, falta de interés o errores evidentes, no tengo ningún problema [en cesar a alguien]. Evidentemente hay que hacerlo", zanja. Es cierto que la presidenta madrileña recuerda que existe un pacto entre PP y Ciudadanos, es decir, Isabel Díaz Ayuso solo tiene capacidad de ""nombramiento y de cese" sobre sus propios consejeros. Y antes de ver qué ha pasado, "antes de ir como Atila", la presidenta madrileña quiere ver qué ha pasado.

La primera fisura entre PP y Ciudadanos por las residencias llegó con la petición de Alberto Reyero para que el ejército entrase en en esos centros. El enfado de Isabel Día Ayuso con su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero (Cs) es enorme. La presidenta madrileña no le perdona que la información puntual de la residencias nunca le llegó directamente a través de él. Según fuentes populares, Alberto Reyero ha dado antes esa información a los portavoces en Asuntos Sociales que a la propia presidenta madrileña, hasta el punto de que Isabel Díaz Ayuso se enteró del número de muertos en las residencias, no por su consejero de Políticas Sociales, sino a través de sus compañeros del PP en la Asamblea de Madrid.

"La falta de lealtad es absoluta", apuntan estas fuentes. El malestar del Gobierno del PP en Madrid con su consejero de Políticas Sociales, Albero Reyero (Cs) es muy profundo, viene de lejos, pero las críticas que lanzó en una entrevista con la Cadena SER contra su propio gobierno, al que reprochó que "llevar sanitarios a otras comunidades y no a nuestras residencias", han colmado la paciencia de los populares, aunque por ahora, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso no se plantea su cese, según fuentes próximas a la presidencia del Ejecutivo madrileño.