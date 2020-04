Diario de una periodista confinada: séptima semana

Día 45 (27/04/2020)

Hoy protagonizan todas las portadas. Este domingo han salido los "supercontagiadores" y se han portado como superhéroes, de los buenos.

El día "D" en mi casa comenzó sin expectación alguna. De hecho, no recordaban ni siquiera que era el día elegido por Pedro Sánchez para pisar un ratito la calle. "Venga, que hoy salimos a dar una vuelta". Mi emoción inicial no obtuvo respuesta y se convirtió en decepción cuando uno de ellos me dijo que no le apatecía salir. Así... como si no llevara más de mes y medio metido en casa. No puede ser, pensé. Y ahí es cuando la decepción se tornó en duda. Y es que dicen los psicólogos que no podemos obligarles a nada en confinamiento, que si no, les quedan secuelas... pero creo que esa respuesta ya es síntoma del síndrome de Estocolmo.

Por la ventana ya se podían ver algunos liberados, con juguetes, imagen que me recordó a las alegres mañanas de Reyes, con la diferencia de que en los contenedores no había ni cajas, ni envoltorios. Con uno ya listo y con otro con el "caserismo" subido, decidí arrancar y los tres bajamos las escaleras de tres en tres. El aire era cálido y la sensación... ésa de estirar las piernas cuando bajas del coche después de un largo trayecto. En concreto, un viaje de 44 días. Subimos la cuesta y llegamos al área verde más cercana. Parece que todos tuvimos la misma idea. Muchos niños con sus padres. Algunos, los menos, con mascarillas. La tensión por guardar la distancia se palpaba en el ambiente. Por fin nos daba el sol, sudaderas fuera, el aire parecía nuevo. Corrimos un poco, ellos jugaron al baloncesto, y mi sensación fue de barra libre. Volvimos dando un rodeo y llegamos de nuevo a casa. Ya lo habíamos hecho. Ya habíamos agotado la cuota de libertad y por la noche nos acostamos un poco más cansados. Hoy este juego del confinado nos vuelve a dar otra hora más. Un día que, sin duda, marca un hito en esta cuarentena, pero cojámoslo aún así con precaución. La falta de emoción inicial de algunos menores denota que ellos sí son conscientes de que no es la vuelta al "todo vale". Aún tengo la pelota de basket a remojo en lejía. Quizas hoy nos acerquemos al mar. Ha sido un día más o un día menos. Que la radio no pare.