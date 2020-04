Amigos y autores celebrarán en vídeo a Joan Margarit el 23 de abril

Comienza una atípica Semana del Libro en torno al 23 de abril, fecha en la que se conmemora la supuesta coincidencia de la muerte de dos de los más grandes genios de la literatura universal: William Shakespeare y Miguel de Cervantes (aunque no ocurriera, como sabemos, el mismo día). Este Día Internacional del Libro no será como ningún otro. No habrá largas colas para la firma de libros, ni intercambio de rosas y libros de mano en mano, ni tampoco ceremonia de entrega del Premio Cervantes. El coronavirus deja, esta vez, a Alcalá de Henares sin su cita más internacional. La entrega, según confirma hoy el Ministerio de Cultura y Deporte, "queda postergada sine die, hasta que lo permitan las circunstancias".

Sin embargo, habrá celebraciones. Telemáticas y digitales, eso sí. "Dada la imposibilidad de realizar la tradicional ceremonia de entrega del Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes" al poeta catalán Joan Margarit, el ministerio anuncia que el próximo dia 23 publicará un video-homenaje, "en el que personalidades de distintos perfiles (amigos, editores, autores, libreros, personas del ámbito universitario) que iban a estar invitados a la ceremonia de entrega, y que enviarán vídeos breves en los que expresarán su relación con Margarit y su obra".

Según el plan adelantado por el Ministerio de Cultura y Deporte, "durante todo el día se colgarán en redes distintos post con sus poemas, sus audios, sus intervenciones en prensa y distintas facetas de su carrera (su vínculo con la música, su actividad como arquitecto); y, como cada año, un micrositio en la web del Ministerio aportará toda la información sobre la historia del premio, la figura del premiado y las actividades que se llevarán a cabo desde otras unidades del ministerio o entidades vinculadas a este galardón (Instituto Cervantes, Círculo de Bellas Artes…)".

Además, a través de un vídeo se explicará el proceso productivo del cartel conmemorativo en España del Día Internacional del Libro 2020, que ha sido diseñado por el Premio Nacional de Ilustración, Paco Giménez.

Otras actividades

Además de las iniciativas directamente relacionadas con el Premio Cervantes, el Ministerio de Cultura y Deporte anima a que, desde hoy, compartan fotos de su ‘Rincón de lectura’ con el hashtag #RincónDeLectura junto con el genérico #DíaDelLibro. El día 22, se abrirá un hilo en redes sociales titulado 'La Publicación del mes', centrada en ‘Flora o La educación de una niña’ de Pilar Pascual de Sanjuan (1881).

Según el ministerio, la situación de confinamiento ha generado un alto interés por la lectura digital. Los nuevos usuarios del servicio bibliotecario digital eBiblio, servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos en línea, han aumentado un 264,8 % hasta alcanzar la cifra de 51.483 nuevos usuarios. Durante el mes de marzo el número de visitas a la página web de eBiblio ha alcanzado un total de 1.382.814, lo que supone un aumento del 196,7 % respecto al mes de febrero (466.095 visitas). Respecto a los préstamos y las reservas de ejemplares, han aumentado en un 76,2 % y en un 124,9 % respectivamente hasta alcanzar los 310.020 préstamos y las 89.047 reservas.