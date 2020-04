Paco Belmonte: "Creo que el Cartagena está a 90 minutos de Segunda División"

¿Está el FC Cartagena a 90 minutos del ascenso a Segunda División? Es una pregunta que gusta a todos los aficionados del Efesé, una posibilidad real en caso de que la propuesta de la RFEF se lleve a cabo. El presidente del club de la ciudad portuaria, Paco Belmonte, ha destacado en Hoy por Hoy Cartagena que "han escuchado propuestas de todo tipo porque se le ha dado voz a todos los clubes, entiendo que los demás también deberemos votar. Desde nuestro equipo no hemos hecho ningún comunicado. Simplemente le damos prioridad a lo que dice la RFEF, no nos parece mal su propuesta. Tratamos de defender que se cumpla el reglamento, si esta situación nos ha cogido primeros, tendremos que jugar ese playoff exprés".

Con esta incertidumbre, el mandatario del Efesé vería con malos ojos que se anulase la temporada: "Lo que está claro es que el reglamento dice que una campaña no se puede dar por nula. Se puede suspender, pero no anular. Se tomarían decisiones, no es opinable lo que diga cada uno, sino lo que dice el reglamento", ha destacado para continuar diciendo que la categoría intermedia "Segunda B Pro se puso encima de la mesa hace unas temporadas, y ahora se han retomado conevrsaciones para ver cómo se puede solucionar esto. A mí me parece una buena propuesta, pero nosotros no la hemos firmado proque entendemos que esto debería llegar por parte dela RFEF. Nos parece una buena medida aún así, la duda que tengo es que no se si esta categoría intermedia se llevaría a cabo esta temporada o la que viene".

Con las propuestas de clubes como el Real Murcia y el UCAM, Belmonte no ha querido pronunciarse porque "no quiero entrar en polémicas. Cada uno defiende lo suyo, pero hay que aferrarse al reglamento. Hacer un playoff de más de cuatro equipos es inventar algo nuevo". Dentro de ese playoff donde jugarían los cuatro primeros, que defiende Belmonte el reglamento en mano, Pinatar Arena podría ser una sede de juego en la fase de ascenso, algo que "es una ventaja porque conocemos bien esta instalación. Tiene todas las condiciones para que ocurra, sería un buen escenario para nosotros".

Ha finalizado Paco Belmonte su intervención hablando de la plantilla y de cómo es su estado de forma con este parón tan largo: "Va a ser una incógnita saber cómo estarán los equipos. Nada te asegura que vuelvas igual, los jugadores están entrenando todos los días. Sobre todo están trabajando el apartado aeróbico", ha apostillado para reconocer y poner la puntilla a la entrevista diciendo que "en mi opinión, yo creo que el Cartagena está a 90 minutos de Segunda División. Nosotros acataremos lo que diga la RFEF, pero lo que yo creo es que el Cartagena va a jugar un playoff contra otro campeón de grupo a 90 minutos".