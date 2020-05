Diario de una periodista confinada: octava semana

Día 52 (04/05/2020)

Desescalando seguimos, pero aún se escucha el piar los pájaros. Día 52 de confinamiento y salimos con el reloj en la mano. Ha sido un puente, para algunos, de novedades. Sin movilizaciones cortando las calles, los puños del uno de mayo han sido virtuales y se han levantado en perfiles o enredados en las redes, cubiertos de plástico o vistiendo un guante. El fin de semana ha servido para volver a una seminormalidad, con reloj, mascarilla y sacando el metro, pero por fin el sol nos ha dado de lleno en la piel.

El sábado se convirtió en el día del deportista. Muchos de los que llevaban entrenando dentro de casa podían salir a probarse sobre el asfalto y otros, como en los propósitos de año nuevo, decidieron desempolvar el chandal de la EGB y probar la vida fit... porque salir había que salir, sí o sí. Nosotros seguimos saliendo en la franja de los menores y con la advertencia de que no me dejen a mucha distancia de sus bicis voladoras, porque "sola a esas horas no puedo salir". Pensé que nunca volvería a decir esta frase.

Y terminamos el fin de semana con un día de la madre diferente... muchos recuerdos propios y ajenos y aunque sabemos que es puramente comercial aquí fue una excusa para llevar el desayuno a la cama por sorpresa. Un desayuno imperfecto, no de instagram, ni de blogger. No había cremas blancas cubiertas de bayas, ni semillas de esas que picotean los pajarillos en la fábrica de harinas de mi pueblo, ni siquiera trozos de aguacate coronando una rebanada de espelta. Vino con globos reciclados, café derramado por la bandeja y un paquete de galletas sin colocar.. con su plástico y aún con la goma esa que ponemos para que no se sequen. Así, natural, como la vida de verdad. Para mi, el mejor. Comenzamos la semana, medio desconfinados, pero aún escuchando el sonido de los pájaros. Ha sido un día más o un día menos. Que la radio no pare.