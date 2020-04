Sandroni: "Cuando llegué a Yecla con 14 años me miraban como un bicho raro y el fútbol me ayudó a adaptarme"

El entrenador del Yeclano Deportivo, Alejandro Sandroni, ha participado en 'El Café Sport de las 5' de la CARM dejando claro en su primeras palabras que "si nos mandan a jugar es porque tienen todo controlado, no me entra en la cabeza que podamos ser conejillos de indias. Soy confiado y confío en los que mandan. En una situación excepcional y tenemos que vencer los miedos. Ya nos han quitado el mes de abril y ahora hay que hacer frente siendo valientes".

Tras esa respuesta inicial sobre las opciones de retomar algún día la competición, ha dado paso a los primeros años de su niñez: "Mis recuerdos de la infancia son todos buenos y ligados a un balón. En Argentina se vive de otra manera el fútbol, vivía en un barrio cerca de un pequeño club. Ahí jugué hasta llegar aquí y sobre todo fue una infancia feliz, de estar en la calle y estar con los amigos, unos padres que se preocuparon de que lo tuviera todo. Eso no se traduce en cosas materiales, sino en sentirse querido y yo así me sentí".

Dentro de la curiosa historia del argentino, ha relatado, además, sus primeros años difíciles en Yecla: "Llegué aquí en el 86 con 14 años y me miraban como un bicho raro. ¿Cómo llegué aquí? El fútbol me ayudó a integrarme, mis padres se separaron con dos años y era hijo único. Mi madre se volvió entonces a casar con un español y le ofrecieron en Yecla un trabajo. Gracias a la lucidez de mi padre pude venir porque me veía más futuro que en Argentina. Hace 18 años también me traje a mi padre aquí y por suerte tengo a toda mi familia viviendo en Yecla".

La primera vez que Sandroni tomó las riendas del Yeclano fue en la campaña 2006/2007, se hizo entrenador casi de un día para otro en el conjunto azulgrana en Tercera: "Yo jugué un partido como futbolista contra el Ciudad de Murcia en el Barnés, al día siguiente cesaron al míster y el miércoles Pedro Romero me hizo entrenador. Ascendimos a Segunda B y a la siguiente campaña descendimos. En esa primera temporada como entrenador tuve muchos errores, pero he cambiado mucho desde entonces".

Sin duda, una de las grandes capacidades de Sandroni como entrenador es su talante y filosofía, por lo que ha explicado su principal motivación para entrenar: "Ver crecer a un jugador es lo que más me gusta de mi trabajo. Ya que por edad no puedo jugar al fútbol me encanta estar con gente que quiere trabajar".

Con la propuesta de la RFEF de jugar un playoff exprés, Alejandro Sandroni se ha mostrado totalmente sincero y convencido de que la entidad acatará cualquier decisión: "No hay novedades respecto a lo del playoff exprés, lo único que queremos es que se decida ya. Aceptaremos que se juegue o no, pero que lo digan ya. Los equipos necesitan saberlo y los clubes deben seguir su camino. Yo m adaptaré a lo que diga la Federación, si dicen que sube el primero perfecto y si no, también. Se han jugado ya 28 partidos y eso debe valer para algo, no se puede jugar con el trabajo de tantísima gente".

Continuando en esa línea "Pinatar Arena es espectacular, por gestión e instalaciones. Lo llevan gente de fútbol como Joaquín y Fran y es un sitio ideal, la pena es que no hubiera público. No veo la creación de la Segunda B Pro, no puedes estructurar otra nueva categoría, pro dejas a otros que los desciendes, pero lo único que quiero es que digan algo ya.

Para finalizar, Sandroni ha comentado cómo está llevando el confinamiento y su gran deseo para cuando finalice: "Todos hemos pasado fases, como la de necesitar estar en casa y esa era la incial. Nosotros vivimos en las afueras de Yecla y tenemos un terreno que nos está dando la vida para salir. Pienso en aquellos que están en un piso pequeño. Hay que pensar en todos, sobre todo pensar en la familia, tengo unas ganas tremendas de tomar un mate con mi padre".