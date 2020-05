Diario de una periodista confinada: novena semana

Día 59 (11/05/2020)

Mi hermano mayor tiene coronavirus. Como más de cuatro millones de personas en el mundo. Más de 224.000 en España. Unas 634 en A Coruña. Números que se esfuman y que provocan un vuelco en el corazón cuando toca de cerca. No es sanitario, ni voluntario, no está expuesto al riesgo por su trabajo y lleva, como todos, 60 días confinado. No vive en una de las comunidades con más riesgo, ni siquiera han montado allí un hospital de campaña, sin embargo, las papeletas de este virus son muchas y muy repartidas. En este sorteo, lo raro es que no toque.

Desde hace tres días vive entre las cuatro paredes de su habitación y debe dar las gracias porque son cuatro paredes y no son de un hospital. En su casa está todo el protocolo montado, su habitación con baño dentro es como un búnker. Las horas de las comidas son... como imagino serán las de una celda en aislamiento. No hay contacto, ni siquiera visual. Una silla a la puerta de su dormitorio es el torno. Sus hijos, que han dado negativo, le dejan el plato con la comida, se van y tras unos segundos, él la recoge. Misma operación para la devolución de la bandeja. Y así pasan los días, contando los segundos. Su mujer está en otra provincia cuidando, también, de un familiar. Lo contó tarde por no preocupar pero cuando los datos de contagiados tienen nombre, la cifra se esfuma. El coronavirus también pasó por otro de mis hermanos pero lo supimos cuando ya había pasado la enfermedad y hoy trabaja, quizás más tranquilo.

Hoy A Coruña entra en la fase uno, la diferencia más importante para mí: ver a familiares que hace sesenta días que no vemos. El engrase de tuerca para pasar de una fase a otra vendrá aquí acompañado por la inyección de batería en el coche que lleva sin ella varias semanas. Pequeñas cosas que dejan de tener valor cuando a alguien querido le ha tocado una de las papeletas ganadoras en este sorteo de la pandemia. Ha sido un día más o un día menos. Que la radio no pare.