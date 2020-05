Así ven los playoff los presidentes de los cuatro clasificados de la Tercera asturiana

Muchas propuestas, sobre cómo acaba la competición, ha tenido la Real Federación Española de Fútbol a lo largo de las últimas semanas por parte de los equipos de Segunda División B y Tercera. Desde el ascenso directo únicamente de los líderes, el dar la temporada por nula o incluir en una hipotética fase de ascenso también a los quintos, sextos y séptimos clasificados de cada grupo.

Finalmente la RFEF se ha pronunciado y además de la reestructuración que habrá a lo largo de las próximas temporadas, la noticia destaca ha sido que no habrá descensos pero sí ascensos; en un playoff con los cuatro primeros como en los últimos años.

Una fórmula habitual pero con matices, ya que en el caso de la Tercera el sistema varía. Serán los cuatro primeros de Tercera asturiana los que jueguen entre sí en formato de semifinal (1º vs 4º y 2º vs 3º) y final, en campo neutro y con el pase del equipo que ha quedado por encima en liga en caso de empate. Una medida que garantiza el ascenso de un asturiano a Segunda B pero que ha sentado de manera diferente en las entidades del Principado: Lealtad, Llanera, Covadonga y Caudal.

En primer lugar están las palabras de Pedro Menénez, presidente del líder de la categoría con 62 puntos. Un Lealtad de Villaviciosa que había solicitado el ascenso directo y ahora se verá las caras en la semifinal con el Caudal. "Lo único justo sería terminar la temporada y jugar un playoff con las normas escritas, pero entiendo que hacerlo es imposible. El formato exprés también lo veo bien, si llevase la normas del primer momento; a doble oportunidad para el primer clasificado y antes del 30 de junio", explicó Pedro.

"Este playoff que se presenta, sin saber fechas pero poniendo que como pronto será en julio o quizá agosto... nos parece algo irreal, una locura. Los futbolistas llevarán 3 meses sin competir, y jugar un partido en campo neutral a 90 minutos es una auténtica lotería. Sería un partido de pretemporada malo", añadió.

"Si asciendes los equipos de Segunda B tendrán el dinero ahorrado de este tiempo que no se ha jugado, y 4 meses para hacer una planificación. Cuando tu te verás en agosto teniendo que haber pagado más meses de los presupuestados y un control sanitario que va a ser a costa de los clubes, cuya cantidad no sabemos cuál es. El Lealtad no piensa hipotecar ni un solo euro de lo que tiene, habrá que hablar con los futbolistas y decirles lo que hay. A lo mejor muchos no querrán jugar, y lo entenderemos perfectamente", explicó sobre la desventaja en caso de ascenso.

También ha hablado para Radio Asturias Miguel López-Cedrón, presidente de un Llanera que ha terminado como segundo con 59 puntos. "Me parece la decisión más acertada, la que tenían clara desde el principio. Es la más justa. Los cuatro que estamos merecemos ganarnos en el campo la oportunidad de subir. Es la más acertada y la que creo que realizar. La más justa para todos los equipos", destacó sobre el formato de playoff.

"Van a ser tres partidos que se van a jugar en pocos días y con las debidas medidas de seguridad existe la posibilidad de que se juegue. El formato es el adecuado, cuanto menos partidos se jueguen mejor. Encima se da ventaja al mejor clasificado porque en caso de empate será quien pase y eso es positivo también", añadió.

"Aunque vaya más allá del 30 de junio, nosotros con los jugadores no tenemos problema. Tengo una plantilla muy comprometida. Van a querer jugar con muchas ganas, mucha ilusión y no tenemos problema", explicó sobre la disponibilidad de su plantilla.

El tercer clasificado de la categoría con 58 puntos, es el Covadonga, equipo presidido por un Curro Cabal que cree "la decisión de la RFEF no hace más que corroborar lo que habíamos acordado los equipos en nuestra reunión con la asturiana. El formato nos parece correcto porque hay que evitar que haya muchos partidos. Jugar a ida y vuelta nos iba a llevar a fechas largas y nos iba a tener entrenando, con su correspondiente riesgo, durante mucho tiempo. Además, al ser a partido único creemos que lo del campo neutral es lo más justo"

"En principio creemos que vamos a contar con el 100% de la plantilla aunque jugásemos más allá de 30 de junio. La ilusión y el compromiso de los jugadores está por encima de todo y seguro que vamos a encontrar la ilusión. No tengo ninguna duda de que ellos van a poner todo de su parte para lograr el ascenso", añadió Curro.

Ya para terminar con los clasificados, el Caudal de Mieres logró meterse en zona de playoff en la última jornada de liga disputada sumando 56 puntos. Ahora tendrá la oportunidad de luchar por el ascenso midiéndose en primer lugar ante el Lealtad. "La decisión de la RFEF no contenta a todos, pero a nosotros nos parece que es la única posible. Que intenta no perjudicar en exceso a nadie. El formato me parece uno más de los muchos posibles, pero no malo. Si lo que se intenta es evitar que haya muchos partidos y muchos gastos, creo que esta fórmula no es la peor", explicó el presidente Luis María García.

"Tenemos una plantilla que finaliza contrato el 30 de junio pero considerando que llevamos dos meses sin jugar, no creo que vaya a haber ningún problema en cuanto a la participación de la plantilla en este playoff", añadió el Presidente del Caudal.

El que se ha quedado a las puertas de disputar esta fase de ascenso es el Tuilla, que de hecho perdió posiciones de playoff en la última jornada disputada. Un equipo que llegó a se colíder al final de la primera vuelta empatado con el Lealtad, pero que es finalmente quinto con 55 puntos, a uno solo del Caudal.

"Lo de acabar la liga nos parece bien, pero la pega es hacerlo en la jornada 28 porque es dejar la vuelta a medio camino. Hubiera sido más justo acabar en la primera vuelta que ya hemos jugado contra todos, dar como campeón al Lealtad con quien empatamos a puntos y que lo subieran directamente. Lo merece porque lleva dos años haciendo temporadas impresionantes", explicó José Enrique López, presidente del Tuilla.