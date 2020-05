Fernández Vara apunta a la "responsabilidad individual" para no volver atrás en la desescalada

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Extremadura para analizar la situación de la región tanto a nivel sanitario por el Covid-19, como sobre cómo se va a desarrollar la desescalada.

Fernández Vara ha manifestado que sigue “preocupado” porque “vamos a vivir unos días trascendentales” ya que comienza la desescalada con la fase 1, pero “la crisis sanitaria no está superada” ya que sigue habiendo “contagios y fallecimientos”.

Aunque los datos van decreciendo “sigue habiendo” y aunque “parece que el virus ha atenuado su agresividad” eso no es óbice para que la ciudadanía sea muy cuidadosa y mantenga “responsabilidad individual” para que los ciudadanos entiendan “que si nos relajamos podemos ir para atrás y puede ser retroceder mucho más de lo que nos podemos imaginar”.

Según el presidente de la Junta la región “cumple con claridad” los indicadores para poder entrar en la fase 1, ya que la comunidad está por encima de las ratios de camas de UCI, hospital, Stock de material, atención primaria… “y se hace de manera conjunta de las dos provincias” y la situación “es mucho mejor que hace un mes” incluso con áreas de salud “sin ingresos por covid” como son Coria y Llerena.

Sobre la entrada de la región en la fase 1 “habrá que ver si hay consecuencias al inicio de la desescalada” y ha pedido “ser prudente” sobre el seguir dando pasos en el plan nacional para la de transición a la nueva normalidad “hasta que no sea vea” los efectos de las primeras acciones de desconfinamiento.

El presidente de la Junta ha reconocido que será “bastante complicado” el controlar la movilidad de los ciudadanos, y aunque la movilidad entre las dos provincias no se autorizará hasta la fase 2 hay que poner “sentido común” y se podrán comunicar poblaciones limítrofes, aunque estén en provincias diferentes como “Miajadas y Don Benito”.

Vara ha manifestado su apoyo “al estado de alarma” porque las leyes sanitarias “no estaban pensadas para una pandemia de 25.000 muertos” pero no para las medidas “de carácter económico”, aunque si que ha matizado que “el Estado de Alarma no deba ser mantenido ni un minuto más de lo que esté plenamente justificado” y ahora mismo “está justificado”.

Conferencia de presidentes

Sobre la coordinación de la crisis, Vara ha destacado que en 16 años “ha habido 6 conferencias de presidentes” y en 2 meses “ha habido 8” de estas conferencias, aunque ha reconocido que en dichas conferencias “se reproduce el debate parlamentario” porque en algunos casos a esa conferencia “se va con la camiseta del partido” y no la camiseta que “une a todos que es la del país”.

Sin decir nombres, Vara ha recriminado que “los presidentes autonómicos no representamos a nuestros partidos, sino a todos los ciudadanos de Extremadura” no sólo a los votantes de su partido, sino también los que votan a otros partidos, “a los que no votan, incluso de los que no tienen edad, incluso a los que no han votado nunca”. Y en esas conferencias “hay presidentes que parece que se creen que son sólo presidentes de la mitad de su región, ¿y a la otra mitad quién la representa?”.

El presidente de la Junta ha opinado que los ciudadanos “nos van a juzgar muy duramente” porque cuando han encargado la gestión del espacio público “es para que tomemos decisiones, aunque estas tengan que ser duras” y será un juicio más duro “cuantas más camisetas del partido llevemos puestas” y será más benevolente cuando la gente vea “que nos hemos desposeído de esa camiseta para tener la que nos une, en este caso la de España y la de Extremadura”.

Entre los asuntos que Vara expondrá en la próxima conferencia de presidentes se encuentra el levantar “los plazos administrativos” que están afectando a proyectos de energía renovable y fabril en la región para que empiecen “a correr y pueda recuperarse la actividad económica cuanto antes”. De la misma manera, solicitará que se inicien las conversaciones con Portugal “para poder abrir la frontera” e insistir en “mantener las ayudas de los Ertes hasta que las empresas puedan recuperar a los trabajadores”.

Europa

Sobre la posición de la Unión Europea, el presidente de la Junta ha declarado que las instituciones europeas deben actuar “por la cuenta que le trae” y porque ya saben lo que ocurre “cuando uno se cruza de brazos” como ocurrió en la crisis de 2008. Por ello, Europa “ahora tiene la obligación y la necesidad a que esto lo resolvamos cuanto antes” porque están afectados varios países de la Unión y con los que se mantienen relaciones comerciales importantes.

Por ello, el presidente extremeño cree que la Unión Europea “tiene la obligación de liderar” tanto la crisis del covid a nivel continental, así como la recuperación de la vida “económica y social” en toda la Unión.

Extremadura suele celebrar el día de Europa, 9 de mayo, con la entrega del Premio Europeo Carlos V que este año no tendrá ese tipo de acto porque “no estamos nadie para celebraciones” debido al número de fallecidos en la pandemia, aunque habrá un recuerdo para “lo que significa la Unión Europea” que no es “un ente abstracto” sino una suma de ciudadanos “que comparten una manera de mirar al futuro”.

Una Europa que ha permitido “avanzar” en infraestructuras, educación o sanidad que ha permitido que la región tenga “una de las mejores atenciones primarias” sanitarias “sino fuera por los fondos europeos que han permitido construir centros de salud”.

Sobre esos fondos europeos el año que viene se permitirá “obtener fondos europeos sin cofinanciación” y se está estudiando cuál es la cuantía de los fondos de cohesión no gastados que se van a entregar a las comunidades autónomas.

Ayudas autonómicas

En el ámbito económico el presidente destaca que las medidas propuestas para apoyar a empresas y la economía por la Junta de Extremadura son “complementarias” a las que desarrolle tanto el estado como las administraciones locales para que “refuercen el resultado final” como puede ser la complementación de Ertes que no lleguen al SMI, o el apoyo a los autónomos. A todo ello se dedican 60 millones, mientras que subsidiación de avales y créditos para lo que se dedican 40 millones de las cuentas regionales.

La intención es que “no se destruya el tejido productivo” que es lo que se produjo en la crisis de 2008 al que “le costó mucho ponerse en píe” porque hubo que reconstruirlo.

Pero la salida de la crisis tendrá que ser “un reparto del esfuerzo” que tendrá que ser “proporcional a lo que uno puede” que deberá ser un esfuerzo “justo y no confiscatorio” para que no ocurra como en 2008 que se “cebó en la gente más humilde y la más vulnerable”. Por ello, también se debe poner en mayor valor “el valor de lo público” como la sanidad o la educación.

De la misma manera, las administraciones tendrán que “priorizar” cuales son las inversiones que se desarrollan ya que “si no hay para todo hay que priorizar” si los fondos se dedican a inversión en infraestructuras, en servicios, en gasto.

Aunque el presidente ha ironizado que el reparto del Fondo Autonómico Extraordinario de 16.000 millones de euros “van a ser como la purga de Benito” pero que no van a dar para todo y deben destinarse “a pagar” el gasto que ha venido por la crisis y por ello se destina para gasto sanitario, gasto social y para paliar la pérdida de ingresos.

Cambio social

Una crisis que también está afectando a la sociedad y cambiando su manera de ver la vida, por lo que esta situación puede “no venirle mal a Extremadura” es el cambio social que puede provocar la crisis por ejemplo “con el teletrabajo” ya que no será necesario el vivir en la misma ciudad en la que se trabaja y puede producirse una vuelta a las pequeñas poblaciones y al campo al igual que hubo éxodos a las afueras de las ciudades y de nuevo al centro.

Sobre el Festival de Teatro Clásico de Mérida, todavía no suspendido, el presidente ha anunciado una reunión con la consejera de cultura y el alcalde de Mérida para “tomar una decisión” después de la intención del consistorio emeritense de que se celebre aunque sea con un tercio del aforo.