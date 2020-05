"Es imposible olvidar la cara de un niño cuando vuelve a ver una chocolatina"

Carlos ha dedido hacer una compra tras escuchar por la radio la historia de Gastón y Amira, dos jóvenes de Lanzarote en situación de máxima vulnerabilidad. "El testimonio de un padre que pasa hambre para poder dar de comer a sus hijos me ha conmovido profundamente. Lo único que he visto en la cola del supermercado es gente privilegiada por el mero hecho de poder hacer una compra", explica a la SER.

Carlos se puso en contacto con Aduen, uno de los voluntarios del Movimiento Vecinal Argana Viva que se encarga de recoger y repartir alimentos para estas familias. "Las instituciones hacen lo que pueden, pero de nosotros depende que esta sociedad sea mejor. Si no cambiamos nada, nada cambiará", sentencia Carlos. Escucha aquí el recorrido de Carlos por el supermercado y el testimonio de los voluntarios y las familias:

El coronavirus ha provocado una oleada de solidaridad histórica. Los voluntarios del Movimiento Vecinal Argana Viva han multiplicado su trabajo durante estos meses. "Comeré pan con agua, pero no permitiré que mis hijos pasen hambre", dijo entonces Gastón, que ha recibido parte de esta ayuda. "Quiero darle las gracias a la gente que nos ha ayudado, a toda la gente que se ha puesto en contacto con la SER para ayudarme. Gracias eso mi familia ha tenido la oportundiad de poder comer. Ya hemos cobrado el ERTE y gracias a eso vamos a poder comer, pagar el alquiler el agua y la luz. Gracias de corazón", explica emocionado Gastón, que hace unos días pasaba hambre para darle de comer a sus hijos.

"Hay niños para los que una caja de cereales o una chocolatina lo significa todo", explica Aduen Morales del Movimiento Vecinal Argana Viva.

"El otro día un niño le preguntó a su madre cuando les llevamos la comida: 'mamá, ¿por qué este policía nos ayuda tanto?', explica Aduen entre risas. "Los niños asocian nuestra ayuda con la de alguien que viene a protegerles, como si fueramos policías, es algo muy duro que difícilmente podremos olvidar", añade. "Hay familias que por vergüenza no piden ayuda porque nunca imaginaron verse en esta situación, pero con la vergüenza no se come", llega a decir.

"Hemos llorado mucho porque nos llegan mensajes de padres diciendo que gracias a estos alimentos sus hijos van a poder cenar o desayunar" explica Aduen emocionado. "Esto es muy duro. Atendemos a familias jóvenes con varios hijos, personas de setenta y ochenta años que también lo están pasando muy mal", explica Aduen. "Nunca había visto esto en mi vida, se ha desatado una ola de solidaridad increíble. Mucha gente está ayudando a sus vecinos, está ocurriendo por toda la isla y no se me olviará nunca en lo que me quede de vida", concluye Aduen.

Para formar parte de esta red y ayudar a las familias que lo necesitan puedes entrar en el Facebook de Argana Viva pinchando aquí o llamando a los teléfonos 602 83 56 43 o 669 81 33 63